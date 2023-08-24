До Дня Незалежності вийшов ролик про важливість внеску кожного в перемогу України

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До Дня незалежності України вийшла кіноробота щодо важливості внеску кожного і кожної у наближення перемоги в російсько-українській війні. Ця робота — відповідь митців на суспільні дискусії щодо достатності чи недостатності допомоги фронту, порівняння внеску різних людей у спільну перемогу та про т.зв. провину вцілілого, передає УНІАН.

Автор ідеї та режисер роботи — Артур Лерман — режисер фільмів "Область героїв" та "Перший код". Зйомка ролику стала можливою завдяки підтримці компанії Autostrada та її засновнику та власнику Максиму Шкілю. Оператор — постановник — Євген Усанов. Команда продюсерів — Юлія Васильєва та Ольга Дьома.

У фокусі ролику — військові, дорожні будівельники та жінка, що виховує маленьку дитину та чекає з фронту свого чоловіка. Автори через ці Образи зображують різних людей, кожен з яких робить свою справу — воює, будує, виховує дитину.

Важливо, аби за одну хвилину кожен впізнав у відео себе і зрозумів, що воювати, віддано працювати, волонтерити, надавати робочі місця, справно платити податки, працювати на інфополі, вивезти свою дитину у безпечне місце — це все участь кожного і кожної у цій війні. І це все внесок у спільну Перемогу.

"Ідея нашого ролику з Autostrada — кожен з нас робить свою справу. Справа кожного з нас важлива. Ми діємо як єдиний механізм, підхоплюючи і продовжуючи дії і завдання один одного".

Максим Шкіль, засновник та CEO холдингу MS Capital, до якого входить Autostrada зазначив, що Перемога у війні — це справа кожного і кожної. І що ми маємо кожен на своєму місці має робити те, що вміє робити найкраще. Щодня перевершуючи себе задля Перемоги і справжньої Незалежності. — "Усе, що ми з вами робимо, має мірятись єдиним критерієм: як це наближає Перемогу", — наголосив Шкіль.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Autostrada системно допомагає Збройним Силам України. На допомогу ЗСУ виділено понад 1 млрд грн. Максим Шкіль особисто контролює складні аспекти закупівлі обладнання для ЗСУ та надає перевагу безпосередній допомозі військовим та виділенню коштів на те, що найближчим часом поїде на фронт. Також компанія закриває майже всі потреби Патронатної служби Азову, яка займається лікуванням та реабілітацією захисників Азовсталі та Маріуполя, поранених бійців з Бахмуту. Понад 2500 бійців уже пройшли лікування.

Окрім того, як повідомляється, за перший рік повномасштабного вторгнення компанія Autostrada сплатила понад 1 млрд грн податків.