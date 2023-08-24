401 ОСБ привітали із 32-м Днем Незалежності України

401 окремий стрілецький батальйон привітали із 32-м Днем Незалежності України відомі особистості, вони щиро подякували за захист рідної неньки, за можливість стояти на українській землі "жити, творити, допомагати".

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Особливо приємні слова вдячності "за можливість багатьом українцям починати ранки, проводити дні, зустрічати рідних і близьких" завдяки захисникам.

"Щира шана і повернення до дому до своїх близьких, до продовження життя…" "Щоб всі без винятків і обмежень пройшли головною вулицею нашої країни і ми всі Вас зустріли оплесками. Щоб ми Вам дякували в той день…"

Для особового складу 401 окремого стрілецького батальйону, як і для всіх військовослужбовців на найгарячіших напрямках протистояння військовій агресії наближення перемоги і нового Дня Незалежності стало справою життя.

Кожного дня українські солдати захищають свободу мільйонів громадян цивілізованого світу стримуючи навалу, даючи їй нищівної відсічі.

З Днем Незалежності України! Шана і слава Героям — побратимам і посестрам.

#401BATZSU

Матеріал: Дмитро Стрелецький