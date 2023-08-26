Slotoking запустив рекордну кількість ігрових челенджів в Україні

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Українське ліцензійне онлайн-казино Slotoking запустили рекламну кампанію під назвою "Королівський сезон". Головна особливість Королівського сезону — це унікальні ігрові механіки, реалізовані у вигляді восьми челенджів. Взяти участь в кожному челенджі можна, виконавши умови, які діють в конкретний тиждень.

Челенджі містять в собі: бонусні механіки, різні формати турнірів, лутбокси, колесо фортуни та багато іншого. Для ігрового ринку України — це абсолютний рекорд. Наразі жодне онлайн-казино не пропонує такого різноманіття ігрових механік.

Ігрові челенджі, які увійшли в рекламну кампанію — це розробка команди Slotoking. Було витрачено дуже багато часу та ресурсів для створення і відпрацювання всіх ігрових механік.

"Королівський сезон" не мав би своєї завершеності без хорошого креативу, який Slotoking розробив разом з агенцією Shots. Рекламний промо ролик був побудований на суперечці, скільки саме челенджів в сезоні: сім чи вісім. Всі гравці Slotoking вже знають, що ігрових челенджів на сайті було сім, а восьмий челендж пов’язаний із активністю в соціальних мережах.

Рекламна кампанія "Королівський сезон" стартувала з 17.07 і буде продовжуватися до 10.09. Проте в Slotoking вже підтвердили, що планують його продовжити. Челенджі, які найкраще себе зарекомендують до кінця "Королівського сезону", гравці зможуть побачити в "Суперсезоні". Він триватиме протягом трьох тижнів з 11.09 по 30.09. Саме це дозволить гравцям не тільки цікаво і різноманітно провести час, а й поборотись за крутий призовий фонд.

В українському ліцензійному онлайн-казино Slotoking кожен бажаючий має можливість не лише добре провести час, але й отримати цінні призи. Абсолютно не важливо, грає досвідчений гравець чи новачок, кожен може доєднатися до "Королівського сезону" і стати переможцем.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №150 від 12.04.2021). Строк дії ліцензії 5 років.