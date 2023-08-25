Розкрадання на сотні мільйонів? На Шурму та його оточення подали заяву про злочин в НАБУ, - ЗМІ

Звернення до антикорупціонерів зробив народний депутат Олексій Кучеренко через розкрадання бюджетних коштів, стверджують журналісти.

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Перший заступник голови парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, нардеп Олексій Кучеренко офіційно звернувся до НАБУ з вимогою розслідувати можливу злочинну діяльність заступника голови Офісу президента Ростислава Шурмі і його оточення, передає "Телеграф".

"Мені як народному депутату стали відомі факти і обставини, що переконливо свідчать про ознаки вчинення корупційних кримінальних правопорушень проти народу України, а саме розкрадання сотень мільйонів гривень державних коштів в умовах воєнного стану. На початку серпня 2023 року у ЗМІ, соціальних мережах та особисто народними депутатами України, була поширена інформація про те, що за січень-травень 2023 року з боку ДП "Гарантований покупець" була здійснена оплата у розмірі 367 млн грн за електричну енергію станціям ВДЕ (що працюють на відновлювальних джерелах енергії), які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, при тому що такі електростанції не були синхронізовані з ОЕС (об’єднаною енергетичною системою) України", — говориться в тексті депутатського запиту на ім'я директора НАБУ Семена Кривоноса.

За інформацією журналістів, нардеп аргументував, що через повномасштабну військову агресією рф, частина об’єктів електроенергетики України, які здійснюють виробництво електроенергії з альтернативних джерел, опинились на окупованих територіях або територіях, на яких ведуться бойові дії. Внаслідок цього вироблена ними електроенергія не йшла в контрольовану Україною електромережу, а відтак ДП "Гарпок" не мало змоги продавати вироблену вказаними електростанціями е/е, аби хоча б частково компенсувати витрати на неї. Водночас зазначені об’єкти електроенергетики продовжували і продовжують подавати дані щодо відпуску електричної енергії адміністратору комерційного обліку, без належної верифікації їх роботи у синхронному з ОЕС України режимі.

В матеріалі стверджується, що Кучеренко також пояснив, що ДП "Гарпок" прокоментував ситуацію, зазначивши, що гарантований покупець зобов’язаний проводити розрахунки з суб’єктами ВДЕ лише на підставі сертифікованих даних наданих НЕК "Укренерго".

"Натомість, лише з 03.07.2023 НЕК "Укренерго" почало сертифікувати та передавати ДП "Гарантований покупець" для проведення розрахунків дані за умови наявності перевіреної інформації, яка підтверджує роботу відповідних електроустановок у синхронному з ОЕС України режимі", — обурився парламентар.

З посиланням на розслідування проєкту Bihus.info, депутат вказав, що з липня 2022 року по липень 2023-го ДП "Гарпок" перерахувало понад 324 млн грн як оплату за електроенергію, вироблену сонячними електростанціями фірмам, що належать близькому оточенню Шурми.

Він також додав, що принагідно журналісти вказують на одну важливу обставину: відносно однієї компанії "з орбіти" Шурми детективи НАБУ вже здійснювали розслідування за фактом заволодіння близько 1,7 млрд грн, які потім належні вказаним особам підприємства отримали як плату по "зеленому тарифу" у той час, колі їхні електростанції навіть не були введені в експлуатацію.

Нардеп при цьому вказав і на інший факт — лінії електропередач з окупованою територією зруйновані або відключені, що фізично унеможливлює потрапляння генерованої розташованими на окупованій території станціями ВЕД електроенергії до контрольованого Україною ринку. Тобто, де-факто не можуть працювати в синхронному режимі з українською ОЕС.

"Наразі людиною, яка фактично (хоча і без наявності на це формальних повноважень) контролює та управляє усією енергетичною галуззю України називають заступника керівника ОП Єрмака — Ростислава Шурму", — підкреслив обранець.

Слід зазначити, як написав Кучеренко, про факт розбіжності у загальному балансі електроенергії НЕК "Укренерго" було відомо щонайменше з листопада 2022 р.

"Отже виходить, що всі учасники процесу та посадові особи уповноважених держорганів були ознайомлені із ситуацією та розуміли, що здійснюються платежі за е/е, яка була вироблена окупованими СЕС і не поставлена в енергомережу України, але не вжили заходів для її врегулювання та зупинення транзакцій оплати за неї. Зазначений стан справ і очевидна бездіяльність уповноважених органів та їх посадових осіб до моменту, коли про це стало відомо публічно, свідчить про ознаки того, що зацікавленими особами з використанням свого службового становища умисно блокувалось ухвалення необхідних рішень на рівні уряду та вжиття інших заходів задля блокування розрахунків із суб’єктами ВЕД, які працюють несинхронно з ОЕС України; одночасно з цим здійснення таких розрахунків розпорядниками коштів – за відсутності достовірних (сертифікованих) даних надходження до ОЕС України, виробленої електроенергії такими суб’єктами, – є нічим іншим як заволодіння коштами держпідприємств", — заявив він.