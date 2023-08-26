Не зупиняли роботу з початку війни: мережа магазинів EVA - в ТОП 10 найкращих роботодавців України

Eva — б'юті мережа, заснована Русланом Шостаком, увійшла до ТОП 10 найкращих роботодавців країни, ставши єдиним представником рітейлу у першій десятці рейтингу.

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Delo.ua опублікувало рейтинг найкращих роботодавців країни. Було враховано ряд умов, яким компанії-учасники мали відповідати. Зокрема, вони стосувалися ресоціалізації ветеранів, політики винагород та зарплат, інвестицій у корпоративне освіту, покращення добробуту персоналу та інновації, які застосовуються компаніями для реалізації своєї кадрової політики.

До десятки переможців рейтингу увійшла мережа магазинів EVA, власниками якої є Руслан Шостак та Валерій Кіптик. В Eva працюють 13 000 людей у всіх регіонах України. А споживачами є кожна українська родина.

З початку війни компанія провела низку заходів, які допомагають впоратися співробітникам із викликами російсько-української війни. Eva продовжує відкривати нові магазини, створює робочі місця по всій Україні та пропонує повний асортимент товарів для краси та здоров'я. В асортименті магазину понад 30 000 позицій. З початку війни компанія не припиняла своєї роботи, забезпечуючи українців товарами першої необхідності.