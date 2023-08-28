Маловідома польська компанія зірвала контракти з Міноборони України на десятки мільярдів гривень, — ЗМІ

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Після скандалу з сім’єю Розенблата через постачання безпілотників навколо Міноборони вибухнув новий скандал. Як з'ясували журналісти, лише за квітень 22-го Міноборони підписало з маловідомою польською компанією "Alfa" контрактів на поставку захисного обладнання, військової техніки та боєприпасів на суму понад 22 мільярди гривень, оплатило авансів на мільярди гривень і отримало… зірвані контракти. Про це йдеться у розслідуванні журналістів "Української Правди" "Мільярди на крові. Як непримітна польська фірма забрала десятки мільярдів у ЗСУ", передають "Факти".

"Бронежилети та плити поставлені зі значною затримкою, захисні шоломи повернуті як неякісні, гаубиці 2С1 "Гвоздика" — в незадовільному стані, припасів до Д-30 поставлена лише десята частина, ракет до "Градів" — третина. А й ще контрактували ту ж саму продукцію через державного імпортера "Прогрес", але за вищою ціною — МОУ підписувало контракт на поставку пострілів до Д-30 за ціною 760 євро, а "Прогрес" з "Alfa" на такі ж постріли — по 1195 євро. 435 євро або плюс 57% на одному снаряді, законтрактованому, по суті, в тієї ж фірми з різницею у п'ять днів. До речі, курував контракти з "Alfa" колишній заступник міністра оборони України, а зараз заступник директора "Прогресу" Олександр Миронюк — той самий, у якого в дивані слідчі знайшли мільйони різної валюти", — пише УП.

Як зазначає видання, червень знову став "золотим" для "Alfa" і провальним для Міноборони: "Знову підписуються контракти на мільярди гривень, оплачуються аванси і знову зрив. Пострілів для "Гіацинта" приїхало близько 40%; 120-мм мін поставили менше, ніж 1% від контракту; пострілів до "Дани" не поставили взагалі".

Журналісти пишуть, що на початку 2023-го "Alfa" мала заборгованості перед МОУ на суму понад 3,5 млрд грн і на десятки мільйонів євро штрафів. При цьому українська армія рік не отримувала критично важливого озброєння і не могла законтрактувати його в іншому місці, бо "Alfa" вивела гроші з країни.

Хто в Україні міг лобіювати "Alfa" і вибивати для неї, попри всі очевидні застереження, все нові й нові контракти? Звідки у скромної польської компанії виходи на закритий світ болгарської оборонки, де вона мала купувати снаряди? Журналісти обіцяють дати відповіді у наступних публікаціях.