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Україна

На Полтавщині дитсадок намагався купити кухонний термометр за 384 млн гривень (фото)

новини полтави, новини кременчука, кухонний термометр, термометр за 384 млн гривень
Ілюстративне фото

Участь в тендері взяв лише один учасник, і його було оголошено переможцем. Товар він мав поставити до 31 грудня 2023 року.

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У місті Кременчук Полтавської області дошкільний заклад оголосив тендер на придбання куконного термометра. За нього могли заплатити 384 мільйони 100 тисяч гривень і 2 копійки. Про це стало відомо з сайту публічних закупівель.

Участь в цьому тендері взяв лише один конкурсант — місцевий підприємець Андрій Чорноіван. Його було обрано переможцем, і він був готовий продати термометр за вище вказану суму.

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Сам документ оприлюднили на сайті 28 серпня.

Згодом виявилося, що у тендері була зроблена "технічна" помилка і замість справжньої вартості термометра у 120 грн там вписали суму з шістьма нулями.

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Після цього договір анулювали.

"Причини розірвання договору: у зв`язку з механічною помилкою", — вказано в тендері.

Нагадаємо, що компанії олімпійського чемпіона та члена Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки уклали нові контракти з окупантами попри нещодавно відкрите кримінальне провадження за підозрою у пособництві державі-агресорці. Журналісти знайшли 3 контракти на суму в понад 800 тисяч рублів на пальне до окупованої Донеччини.

Раніше повідомлялося, що журналісти виявили, що у Туреччині куртки, які купили для ЗСУ по 86 доларів за штуку, можна придбати в Туреччині в роздріб за 38 доларів за штуку.