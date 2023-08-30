Зелена стратегія України: у Києві та Гаазі пройде International Sustainability Forum 2023

Метою заходу, що пройде 20-21 вересня, є консолідація бізнес-сектору України та ЄС для відновлення України на принципах сталості.

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Для підтримки України Асоціація експертів зі сталого розвитку (ASDE) організовує дводенний Міжнародний форум сталого розвитку ISF2023 у Королівстві Нідерланди та Україні.

Метою заходу, що пройде 20-21 вересня, є консолідація бізнес-сектору України та ЄС, міжнародних інвестиційних банків та фондів, а також виконавчої та законодавчої влади для проведення дискусії щодо залучення інвестицій з метою відновлення України. Форум складатиметься з інтерактивних панельних дискусій, представлення актуальних досліджень, програм та планів, а результатом стане створення Зеленої стратегії України на наступні 20 років.

Зелена стратегія України – це стратегія розвитку країни, в основі якої покладені принципи сталості з урахуванням вимог європейської та євроатлантичної інтеграції, міжнародного партнерства, а також теперішніх викликів. Це практичний план дій, який буде поданий на розгляд уряду. Зелена стратегія України має стати пріоритетом та філософією для всієї України.

"Війна відкинула країну у своєму розвитку на декілька років, а то й десятиліть назад. У порівнянні з іншими європейськими країнами Україна має рухатися значно швидше, і не лише протистояти сьогодні ворогу в економічному плані, а й будувати нову економіку відповідно до європейських стандартів. Оскільки будь-яка загроза – це в першу чергу можливість, – розповідає Аліна Соколенко, Голова ASDE, міжнародна експертка зі сталого фінансування та ідеолог ISF2023. – Україна стала на шлях зеленого відновлення, метою якого є відбудова, сприяння відкритості, прозорості та фундаментальним європейським цінностям і стандартам, врахування глобальних цілей сталого розвитку, досягнення енергетичної незалежності, посилення інклюзивності та забезпечення громадської безпеки. Разом з міжнародними і національними урядовими та неурядовими партнерами ми прагнемо розробити Зелену стратегію України на наступні 20 років, і початковою точкою цього має стати Міжнародний форум сталого розвитку 2023".

Аліна Соколенко

В рамках першого дня обговорюватимуться виклики та можливості для зеленого відновлення України, вимоги міжнародного фінансування до бізнесу в контексті ЄС регулювання, можливості виходу на міжнародний ринок українських компанії та розвиток міжнародного партнерства задля формування стійкої економіки.

Участь у форумі в Києві візьмуть Олександра Азархіна, Заступниця Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, Оксана Жолнович, Міністерка соціальної політики України, Олександр Ярема, Державний секретар Кабінету Міністрів України, Марія Мезенцева, Голова Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи, Яко Сільє, Постійний представник Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні, Денис Шемякін, Директор команди підтримки реформ Міністерства економіки України, Катерина Рожкова, Перша заступниця Голови Національного банку України, Сергій Поровський, Головний експерт з питань фінансування та політики енергоефективності, UNIDO.

21 вересня Форум ISF2023 у Гаазі відкриє Олександр Карасевич, Посол України в Королівстві Нідерланди. Другий день форуму розпочнеться з обговорень тем впливу глобального зеленого порядку денного та План відновлення України, зелене та стійке відновлення міст в Україні, перехід до зеленої економіки , вплив війни на аграрний сектор України: результати опитування ASDE/WWF, фінансування відновлення агробізнесу в Україні: стійкі практики та бізнес-екосистема.

Участь у форумі в Гаазі візьмуть Мустафа Найєм, Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, Ярослав Демченков, Заступник Міністра енергетики України з питань європейської інтеграції, Дімітрі Гвіндадзе, Керівник відділу кліматичної стратегії та регіонального розвитку ЄБРР, Ашот Абраамян, Голова правління Банку Львів, Джордж Ендрю Тан, Експерт з питань протимінної діяльності, Олександр Рєпкін, Член правління енергетичної асоціації "Українська воднева рада", Еміль де Севрен Жаке, голова Нідерландсько-української торгової палати та інші.

З повною програмою форуму можна ознайомитись на сайті організатора – ASDE.

До участі в події запрошуються представники громадських організацій, фінансисти, провідні менеджери компаній, представники міжнародних урядових та неурядових організацій, політики. Зареєструватись можна за посиланням.