"Ти — не людина, ти — українка": в Польщі чоловік накинувся на жінку з дітьми з України (відео)

Чоловік використовував нецензурну лексику, називав українку та її дітей "сміттям" і говорив, щоб забиралися з Польщі.

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У Польщі в Кракові місцевий житель накинувся з лайкою на українку з дітьми і почав їх ображати, використовуючи лайку. Інцидент стався на місцевому пляжі. Відео оприлюднили в соцмережі.

Повідомляється, що жінка з дітьми відпочивали на пляжі. Малюки гралися м'ячем, і той випадково потрапив у собаку, який до них підбіг.

Власник пса прийшов розбиратися. Українка вибачилася, що діти випадково влучили у собаку, але на чоловіка вибачення не подіяло, і він заходився ображати та принижувати жінку.

Розмову з поляком жінка зафільмувала на телефон.

"Мій пес то ворота? То може якось вибачишся, ідіотко є*ана? Ти не людина, ти — українка. Що дивишся, сміття українське? Твоя дитина для мене варта менше за сміття на вулиці. Так само як і ти, українко є*ана. Вйо*уй туди до себе з тими байстрюками, а не пса мені штурхаєш, ку*ва", — сказав поляк.

При чому за кадром чути, що жінка кілька разів пояснила ситуацію і перепросила за дії своїх дітей.

Українка з дітьми змушені були піти з пляжу, а згодом вона виклала відео розмови в соцмережі. Після цього поведінкою чоловіка зацікавилася поліція Кракова. Також про розшук кривдника в мережі оголосив Центр моніторингу проявів расизму та ксенофобії.

Нагадаємо, що у Польщі Агенство з внутрішньої безпеки викрило мережу російських шпигунів. Із 16 її учасників — 12 громадян України. Наймолодшим завербованим ГРУ агентом виявився 16-річний українець.

Нагадаємо, що в Польщі українця заблокували в міському автобусі і так доправили до поліції. 18-річний громадянин України їхав "зайцем" і напав на контролерів та вдарив одного з них так, що той впав. Контролери попросили водія зачинити всі двері та негайно поїхати до міського управління поліції.