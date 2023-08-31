"Українська бронетехніка" повністю відновила виробництво мінометів різних калібрів (фото)

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Компанія "Українська бронетехніка" повністю відновила виробництво мінометів різних калібрів та тільки цього року вже поставила Силам Оборони понад 600 одиниць. Про це повідомляє пресслужба конструкторсько-виробничого підприємства.

Зазначається, що компанія знайшла спосіб відновити виробничі цикли, провести кваліфікаційні випробування та запустити на релокованих майданчиках виробництво мінометів різноманітних калібрів.

"З початку повномасштабного вторгнення частина наших виробничих потужностей на сході країни була захоплена ворогом. Ми знайшли спосіб відновити виробничі цикли, провести кваліфікаційні випробування та запустити на релокованих майданчиках виробництво мінометів калібрів 60 мм, 82 мм та 120 мм", — цитує пресслужба генерального директора ТОВ "Українська бронетехніка" Владислава Бельбаса.

В заяві також йдеться про те, що "Українська бронетехніка" на сьогодні не тільки відновила, але й значно наростила, порівняно з довоєнним періодом, обсяги виробництва такої потрібної українській армії артилерійської зброї.

"Ми постачаємо ці вироби різним силовим відомствам, як за державне фінансування, так і за кошти волонтерських організацій", — додав Бельбас.

У пресслужбі нагадали, що компанія "Українська бронетехніка" постійно перебуває на зв’язку з військовими, які експлуатують міномети вітчизняного виробництва.