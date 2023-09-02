Видаватимуть додому, як книжки: у Києві відкриють першу бібліотеку настільних ігор, — КМДА

Завдяки ідеї КМДА кияни зможуть зіграти в "настолки", які в магазинах коштують більш як 2500 грн. Передбачено, що гратимуть у залі бібліотеки, але згодом видаватимуть додому.

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Київські чиновники повідомили про пілотний проєкт, який днями запрацює в столиці. На базі Центральної бібліотеки ім. Т.Г. Шевченка для дітей відкриють залу настільних ігор. Про це написали в Telegram-каналі КМДА.

Бібліотека настільних ігор запрацює з 6 вересня 2023 року, вказано у дописі КМДА. Ігровий фонд зберігатиметься у Центральній бібліотеці ім. Шевченка. Розмір ігрового фонду — більш як 125 ігор. Тематика — від найпростіших (наприклад, "Крокодила") до стратегій (наприклад, Carcassonne чи "Прадавній жах"). Схоже, ігри не купували через систему державних закупівель — колекцію отримали від "Спілки видавництв настільних ігор".

Планується, що охочі зможуть скористатись двома варіантами послуг:

влаштувати групові зустрічі, щоб пограти в гру;

скористатись настільними іграми у читальному залі.

У майбутньому, анонсують київські чиновники, ігри можна буде брати додому, як книжки. Також планують, що поширять проєкт на інші столичні бібліотеки.

КМДА також розмістила світлини приміщення, де влаштували бібліотеку ігор. Видно, що це відремонтована умебльована світла кімната з поличками, заставленими яскравими коробками.

У дописі КМДА не вказано, на яких умовах можна буде скористатись новітніми послугами — безплатно чи ж платно. На сайті бібліотеки перелічено платні послуги. Серед них: відпочинок та самоосвіта — 50 грн/день, абонемент на відпочинок та самоосвіту — 500 грн, проведення розважальних заходів — від 300 грн/год до 1500 грн/год (залежно від кількості осіб).

Також варто взяти до уваги, що деякі настільні ігри, представлені на полицях бібліотеки, у магазинах коштують більш ніж 2 тис. грн. Наприклад, "Прадавній жах" можна придбати за 2600 грн, а Carcassonne — за 2300 грн.

Зазначимо, адреса Центральної бібліотеки ім. Т.Г. Шевченка для дітей — просп. Берестейський, 25-А, розклад роботи — з понеділка по п'ятницю з 10 до 18 год (інформація з Google maps).

Нагадуємо, народні депутати визначились, кого призначать на посаду міністра культури. Зокрема, Ярослав Железняк стверджує, що міністерство очолить Юлія Федів, яка раніше керувала Українським культурним фондом.

Тим часом українські археологи продовжують пошукові роботи на Київщині. Наразі розкопали давньоруське городище, якому понад тисячу років.