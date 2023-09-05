На виставці у Кельце "Українська бронетехніка" представила вдосконалений бронеавтомобіль

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ТОВ "Українська бронетехніка" на Міжнародній виставці оборонної промисловості MSPO, яка сьогодні стартувала в Кельце на півдні Польщі, представила нову модифікацію СБА "Новатор" — 10-місний бронеавтомобіль, передають "Факти".

"Створенням нової версії "Новатора" ми продовжуємо розвиток нашої автомобільної лінійки. 10-місний бронеавтомобіль — це максимально актуалізована, оновлена з урахуванням вимог часу версія СБА "Новатор", яка з 2018 року постачається Силам Оборони України і на сьогоднішній день пройшла випробування як часом, так і, що важливо, боями", — розповів генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

За його словами, цю модифікацію розробляли з урахуванням досвіду використання автомобіля різними підрозділами в бойових умовах.

Серед основних нововведень, втілених компанією, — поліпшена підвіска і система управління, що забезпечують високу маневреність і підвищену прохідність.

"Машина зроблена на шасі Ford, яке широко використовують виробники бронетехніки. Головна проблема, яку доводиться долати, це збільшення максимального навантаження на базове шасі. У Ford воно становить 8845 кг. Нашим конструкторам вдалося розв'язати цю проблему за допомогою використання для бронювання сучасної тоншої і жорсткішої броні та модернізації підвіски. Такі рішення дали змогу спроектувати машину, що відповідає вимогам сучасної війни", — розповів Бельбас.

Також, за його словами, оновлена версія "Новатора" має посилений протимінний захист. Бронеавтомобіль здатний працювати в різних кліматичних умовах, незалежно від пори року, і на різних типах доріг, включно з бездоріжжям.

"Як і попередня версія, 10-місний "Новатор" побудований за модульним принципом і є фактично універсальною платформою, яку завдяки високому ступеню адаптації можна використовувати для виконання бойових завдань і на яку можна інтегрувати різноманітне озброєння та бойові модулі", — додав Бельбас.

Дослідний зразок машини, представлений на форумі озброєнь у Польщі, одразу після виставки проходитиме державні випробування.

"Працюємо на Перемогу!" — йдеться у публікації видання.