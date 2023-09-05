Шурма: Є необхідність консолідації інспекційних органів задля зменшення тиску на бізнес

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Про ініціативу консолідації інспекційних перевіряючих органів в одну структуру заступник керівника Офісу Президента України Ростислав Шурма розповів в інтерв’ю Forbes Ukraine.

"Також є величезна кількість інспекційних перевіряючих органів, їх десятки. Навколо БЕБ (Бюро економічної безпеки) зробити це неможливо, бо питання надр, землі, лісу, води, промислового забруднення… неможливо передати БЕБ. Тож працюємо над консолідацією цих інспекційних органів теж в один", — сказав він.

Щодо БЕБ він окремо підкреслив необхідність посилення його інституційної здатності. Шурма нагадав, що близько 2-х місяців тому Президент зустрічався з представниками бізнеса, у результаті чого була створена координаційна платформа. Після було вже проведено близько 10 предметних зустрічей з представниками понад 30 різних бізнес-секторів.

Він додав: "Напрацьована низка змін до законодавства, які не вирішать усі проблеми, але принаймні ключові речі змінять. Зокрема, зменшать кількість контактів, консолідують підслідність усіх економічних злочинів в одному місці – у Бюро економічної безпеки. Така ідея вже була, її потрібно довести до кінця. Потрібні зміни в законодавстві та посилення інституційної здатності БЕБ. Це прозорість формування керівництва БЕБ і довіра бізнеса до нього".

При цьому він підкреслив важливість формування якісної команди, враховуючи нинішню недоукомплектованість штату та недофінансування організації.