Перші серед українських ритейлерів: мережа "Епіцентр" першою запускає мережу зарядних хабів для електромобілів

Дебютні хаби власних зарядних станцій "Епіцентру" вже розпочали роботу у Львові та Рівному. Наступні в черзі — Київ та інші міста України.

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Дебютні хаби власних зарядних станцій компанії вже розпочали роботу на парковках торговельних центрів компанії у Львові та Рівному. Вони розраховані на одночасну зарядку до 10 електромобілів. Щоб скористатися зарядними хабами, достатньо буде відсканувати QR-код, встановити мобільний додаток через App Store або Play Market та підв’язати банківську карту для оплати за використану електроенергію.

У подальшому "Епіцентр" планує обладнати хаби підзарядки електромобілів по всій торговельній мережі. Протягом найближчих місяців ритейлер суттєво розширить проєкт і відкриє загалом 10 нових хабів. Окрім Львова та Рівного, вони з’являться на території паркінгів ТЦ "Епіцентр" в Житомирі, Одесі, Умані, Тернополі, Полтаві та Чернівцях.

Мережа Е1 запрацює і в торговельних об’єктах, які зараз знаходяться на стадії будівництва чи оновлення. Зокрема, на вулицях Братиславській та Бальзака в столиці, а також в Бучі та Чабанах Київської області. Також станціями підзарядки буде обладнано IQ-офіс компанії в місті Городок, що на Хмельниччині.

"Епіцентр" завжди прагне до покращення клієнтського сервісу і встановлення зарядних станцій — ще один крок в цьому напрямку. Електромобілі в Україні стають все більш популярними. І щоб надати нашим клієнтам можливість підзарядити авто під час шопінгу, компанія прийняла рішення обладнати парковки своїх торговельних центрів сучасними зарядними станціями", — коментує директор напрямку "Автогрупа та інструменти" мережі "Епіцентр" Ольга Ющенко.

В хабах Е1 можна буде підзарядити будь-який електрокар. Вони будуть оснащені станціями швидкої зарядки потужністю 120 кВт, які мають три конектори для швидкої зарядки: CCS2, GB/T, CHAdeMO, а також розетку для повільної зарядки АС на 22 кВт. Додатково встановлюватимуться станції повільної зарядки АС загальної потужності 36 кВт.

Раніше "Епіцентр" також заявив про плани обладнати 1 млн кв. м площ своїх ТЦ сонячними електростанціями (СЕС). Перші 10 000 сонячних панелей були встановлені на дахах п’яти торговельних центрах компанії у Києві та Вінниці. За підрахунками компанії, встановлення СЕС дозволить задовольняти близько 30% потреб торговельних центрів. Крім торговельної мережі, "Епіцентр" планує обладнати сонячними електростанціями й інші об’єкти групи. В тому числі логістичні центри та виробничі підприємства.