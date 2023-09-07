Як Лужков: мер Парижа Ідальго заохочує агресію на Кавказі, - ЗМІ

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Мер столиці Франції Анн Ідальго фінансово підтримує вірменський анклав в азербайджанському Карабаху, часто їздить туди і до Єревану та регулярно зустрічається з лідерами сепаратистів. Також чиновниця надсилає листи міністру закордонних справ Франції із закликами визнати "Республіку Арцах", тобто, створити в азербайджанському Карабаху ще одну Вірменську державу. Про це пише Цензор.

А ще, стверджують журналісти, Ідальго закликає владу Франції побудувати там аеропорт і вимагає від президента Макрона внести на обговорення Ради безпеки ООН резолюцію про міжнародне військове втручання у Карабаху.

Бурхлива активність Ідальго в регіоні, що знаходиться більш ніж за 4500 км від Парижа – сфери її прямої відповідальності, — нагадує аналогічну діяльність мера Москви Лужкова в Криму, стверджують ЗМІ. Градоначальник столиці РФ часто їздив на півострів, зустрічався з місцевими сепаратистами, надавав їм фінанси і робив заяви на підтримку анексії.

У 2002-му мер Лужков заявляв: "Крим – це особливий регіон Росії!". Через 20 років історія повторилася вустами Ідальго, після зустрічі з "президентом" сепаратистського анклаву Арутюняном вона сказала: "Париж звернувся до уряду Франції з проханням визнати незалежність республіки Арцах".

У той час, стверджує "Цензор", як Ідальго проявляє інтерес до Карабаху, французькі ЗМІ і навіть Вікіпедія, коментують її сумнівну ефективність як мера. Мер V округу Парижа Берту звертав увагу на розрив між її заявами та реальністю: "Фактично містом ніхто не займається. Париж огидний, купівельна спроможність падає, сім'ї залишають столицю".

Wikipedia пише: "#SaccageParis — це рух, спрямований на засудження деградації спадщини, культури та суспільства, яку зазнав Париж під керівництвом Анн Ідальго… Через рік після початку руху хештег #SaccageParis асоціювався майже з 3 млн повідомлень, опублікованих у Twitter; позначку 3,5 млн було пройдено наприкінці травня 2022".

Про неефективність її як мера неодноразово писало Le Figaro. В одній з останніх публікацій видання виявило, що у 2017 майже половина річної суми, яку Ідальго отримала на представницькі витрати, пішла на купівлю одягу люкс-брендів…».

Замість виконання прямих обовʼязків, йдеться в матеріалі, Анн Ідальго сконцентрована на далекому Південному Кавказі. І це виглядає як розпалювання конфлікту в неспокійному регіоні, де вигодонабувачем є навіть не Вірменія, а Росія, якій вигідне "повільне тління" Карабаху.