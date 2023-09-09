Для військових на Донеччині Благодійний Фонд Едуарда Мкртчана придбав 77 БПЛА

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Благодійники допомагають захисникам України зберігати життя бійців та перемагати ворога. Так Благодійний Фонд Едуарда Мкртчана придбав та доставив на Донеччину 77 дронів різних моделей, акумулятори для підзарядки та Старлінки. Про це повідомляє "РБК-Україна".

Засновник Фонду Едуарда Мкртчан відзначив важливість для українських воїнів бути готовими до війни дронів. На його думку, наявність достатньої кількості квадрокоптерів надає у бою перевагу і є одним із кроків, що наближають Перемогу. Сам Едуард Мкртчан другий рік бере участь у бойових діях на сході України і розуміє складність ситуації.

"Сучасна війна значною мірою стає війною дронів. БПЛА допомагають бити точно артилерії, виявляють ворожі позиції під час штурмів, мінусують техніку та живу силу ворога. Дрони-камікадзе – універсальна зброя, яка потрібна завжди у будь-якій кількості.

Саме тому мій Благодійний Фонд придбав для українських захисників загалом 50 FPV дронів-камікадзе, 25 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Pro, та по одній моделі DJI Mavic 3 Е і DJI Mavic 3 Т з покращеним ефектом збільшення зображення та тепловізором. Для ефективної роботи дронів ми закупили 15 портативних зарядних станцій, 15 інверторних генераторів та 5 супутникових модемів Starlink. За посередництва Донецької обласної державної адміністрації передаємо усе спорядження бойовим підрозділам. Воно рятуватиме життя нашим бійцям, нищитиме окупантів та наближатиме Перемогу", — повідомив засновник Фонду Едуарда Мкртчан.

Загалом за кошти Благодійного Фонду Едуарда Мкртчана придбано з початку 2023 року для військових 20 пікапів та позашляховиків, 12 установок очищення води, 12 модемів Starlink, 12 станцій EcoFlow та генератори. Протягом цього та минулого років благодійники надали гуманітарну допомогу десяткам тисяч мешканців Донецької області. Волонтери активно підтримують місцеві громади. Протягом цього і минулого року громадяни отримують від Фонду гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів, засобів гігієни, речей та медикаментів. Громадам Донеччини передаються будівельні матеріали для відновлення пошкодженої ворожими обстрілами інфраструктури.

Благодійний Фонд Едуарда Мкртчана підтримує медичні заклади. У червні 2023 року медустанови Краматорська отримали будівельні матеріали, 32 сучасних багатофункціональних медичних ліжка з електроприводом, машину швидкої допомоги, дезінфікуючі засоби, захисні окуляри, маски, перчатки та інші медичні товари.