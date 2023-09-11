Нєбитов іде з посади голови поліції Київської області: кого призначили на його місце (фото)

Після чотирьох років служби на чолі Поліції Київської області Андрія Нєбитова призначено на посаду заступника голови Нацполіції України.

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Андрій Нєбитов заявив про звільнення з посади начальника Головного управління Національної поліції Київської області. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook 11 вересня.

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"Я щиро вдячний кожному, з ким ми пройшли цей шлях, з ким пліч-о-пліч вистояли в складний час повномасштабного вторгнення російської армії в лютому 2022 року, з ким були та залишаємося максимально згуртованими спрагою захистити нашу країну і знищити окупанта", — написав ексочільник поліції Київської області.

Нєбитов зазначив, що прослужив на посаді глави поліції столичного регіону чотири роки. Він висловив захоплення роботою колег, а також згадав про тих поліцейських, які загинули, захищаючи свою країну.

"Ми були, є і будемо об'єднані спільною метою — здобути мир через перемогу над ворогом. А для цього нам усім потрібні відвага, сила і єдність", — заявив Андрій Нєбитов.

Хто очолив Поліцію Київської області

На офіційній сторінці Поліції Київської області йдеться про те, що на посаду начальника відомства призначено генерала поліції третього рангу Анатолія Щадила. При цьому Андрія Нєбитова призначено на посаду заступника глави Нацполіції України.

"Анатолій Щадило продовжить позитивні напрацювання і надалі розвиватиме поліцію Київщини, зокрема відновлення підрозділів, які були зруйновані внаслідок окупації", — сказав голова Нацполіції Іван Виговський.

Зі свого боку Анатолій Щадило заявив, що докладе всіх зусиль для підтримання в області порядку і створення безпечного середовища для людей.

Новий голова поліції Київської області: що про нього відомо

За даними порталу "Інформатор" Анатолій Щадило родом із Хмельницької області, проте має багато нерухомості в Києві.

Анатолій Щадило народився 30 квітня 1967 року в селі Польний Мукарів Дунаєвецького району. У 1987-1989 роках проходив службу у Збройних Силах у складі 201 дивізії, яка базувалася в Афганістані.

У 1996 році Щадило закінчив Київський національний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю "Правознавство". Тараса Шевченка за спеціальністю "Правознавство". У 2016 році захистив кандидатську дисертацію.

У 2020 році обійняв посаду начальника ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області, до цього очолював поліцію Хмельницької області, був заступником начальника управління МВС у Волинській області та заступником начальника київського управління МВС.

Нагадаємо, 5 вересня стало відомо, що очільниця АМКУ Ольга Піщанська подала заяву на звільнення. На її місце було призначено керівника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.

Раніше, 11 серпня, ми писали про звільнення керівництва Бюро економічної безпеки. Раніше відомство очолював Едуард Федоров.