Заявлені Корецьким надприбутки "Укрнафти" мають ознаки фікції і службової підробки, — експерт

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Інформація про те, що прибуток ПАТ "Укрнафта" за 6 місяців сягнув 13 млрд грн, є штучним піаром неіснуючих "досягнень" нового менеджменту. Це впливає з офіційних внутрішніх документів підприємства, пише політичний оглядач, юрист Михайло Шнайдер у Facebook, передає "Апостроф".

Так, згідно службової записки головного фінансового директора ПАТ Юрія Ткачука, вбачається, що бухгалтерія не мала майже половини первинних документів з реалізації продукції (нафтопродуктів і скрапленого газу) у першому кварталі 2023 на 5,6 млрд грн станом на червень, пише ЗМІ.

У той же час "Укрнафта" гучно відзвітувала про чистий прибуток у розмірі 4,3 млрд грн у першому кварталі. Аналогічна ситуація склалася і в другому кварталі, що підтверджується наказом Корецького № 292 від 15.06.2023.

"Такі нестикування можуть свідчити про відсутність в "Укрнафті" достовірного бухгалтерського обліку і відповідно не підтверджує розпіарені у ЗМІ надприбутки нового Менеджменту… Таким чином, цілком імовірно, що після зими заяви кураторів "Укрнафти" про отримані "Надприбутки" після проведення перевірок Держаудитслужбою та правоохоронними органами будуть як мінімум вже не такими Оптимістичними", — пише експерт.

Крім бухгалтерії він розповів про ще одну проблему в "Укрнафті" — неоформлені недостачі.

"Згідно з документацією, станом на 05.05.2023 дивним чином до бухгалтерії "Укрнафти" жодного документу про нестачі нафтопродуктів НЕ НАДХОДИЛО. "Совпадєніє — не Думаю". Можливо, під час воєнного стану "Укрнафта" є одним з клієнтів Міноборони, яке авансує купівлю нафтопродуктів, що одночасно продаються вроздріб на АЗС. Якщо це так, незабаром ці аванси просто перетворяться на прострочену дебіторську заборгованість Міноборони та поповнять існуючі 33 мільярди Гривень", — зазначив він.

Михайло Шнайдер зазначив, що після звернення Ткачука, замість запровадження жорстких заходів фінансової звітності та покарання винних, Корецький підписав наказ №292 про необхідність забезпечення комерційним директором Тетяни Сидоренко до 01.07.2023 надання усіх первинних документів. Проте, як пише експерт, наказ топменеджмент "Укрнафти" і його підлеглі не виконали.

За інформацією експерта, ДАСУ перевіряло період діяльності Корецького в "Укрнафті" лише до 01.01.2023, тоді як перевірка "Укртатнафти" аудиторами включає перший квартал 2023 – адже ймовірно щоб оформити отримані "Укрнафтою" гроші та відвантажену "Укртатнафтою" продукцію, необхідний час.

Експерт закликає антикорупційні органи, ДАСУ, СБУ і НАБУ терміново перевірити оригінали документів, на яких базуються заяви Корецького про прибутковість "Укрнафти".