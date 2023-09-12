Жесть в українському здоровому харчуванні і спорті

Інтервʼю з Катею Жесть — спорт-інфлюенсером, фітнес-тренером, експертом зі збалансованого харчування та автором власної методики тренувань "Жесть" і освітньої платформи "Мінус", завдяки якій понад 30 000 людей здобули своє здорове тіло.

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Ми живемо у 21 столітті, де кумири вже не люди з кінострічок чи книжок. Приклад для наслідування підлітки, молодь і не тільки беруть з інфлюенсерів, блогерів, видатних тіктокерів та ютуберів.

Як інфлюенсери можуть позитивно вплинути на українську націю? Як створити здорове, фізично підготовлене, міцне і щасливе українське суспільство?

У нас в гостях видатний український інфлюенсер, спорт-експерт і мотиваційний спікер — Катя Жесть. Людина, яка все своє свідоме життя популяризує фізичну культуру. Вона відома постійною роботою в сфері схуднення, серед людей, для яких ця тема стала ідеєю-фікс.

— Катя, дякуємо, що погодилася дати інтервʼю. Тема спорту та здоровʼя зараз як ніколи актуальна! Розкажи, будь ласка "Жесть" — це твоє прізвище?

— Дякую за запрошення! "Жесть" — це мій псевдонім. Ще у 2012 році до мене в гості приїхала моя тітка — творча людина і підприємниця зі стажем. Саме вона вплинула на мене: дала корисні рекомендації щодо зміни назви мого спортивного клубу, а також запропонувала зробити ребрендинг.

Одним з її запитань було: "Що найчастіше клієнти говорять під час або після тренування"?

Здогадайтеся самі, якою була моя відповідь:)

Отак слово "жесть" само мене знайшло.

— Дуже влучний псевдонім! Ти цікаво і регулярно ведеш свій інстаграм, бачимо, що у тебе велика родина, правда?

— Дякую. Так, я — багатодітна мама, і це мене ще більше надихає бути прикладом для моєї родини. Моя сімʼя — це мій чоловік та троє наших дітей. Донечка Даша, їй 7 років, донечка Маша, їй 4 роки та син Іван, 1 рік і 10 місяців.

— Яка твоя основна місія або мрія? Що ти вже зробила для реалізації своєї місії?

— Місія — популяризувати свою експертність всередині країни, а також за її межами; навчати людей змінювати ставлення до свого способу життя, фокусуючись на усвідомленні, а не на естетиці та вольових зусиллях. Моя мрія — прожити своє щасливе особисте життя, не чуже, не схоже на інші, а саме СВОЄ!

Я вже змінила життя багатьох людей, достатньо популяризувала свою діяльність у нашій країні!

Зараз я активно вивчаю англійську мову, щоб вийти зі своїм брендом на іноземний ринок. Дивлюся на інші бренди, які пройшли цей довгий шлях та продовжую щодня працювати, не зраджуючи себе. Я дуже добре роблю свою роботу щодня, без вихідних! І це приносить мені задоволення!

— Дякую за розгорнуту відповідь. Скажи, будь ласка, з чого розпочалося твоя професійна діяльність і чому саме спорт?

— Моя професійна діяльність розпочалася з роботи в університеті фізичної культури. Я працювала в кабінеті ЛФК з одним із педагогів, який і передав мені свій досвід роботи з клієнтами. Найчастіше, це були клієнти, які звертаються зі стандартним запитом: "Хочу займатися, бо вже не можу жити нормальним життям: болить спина". Я починала з 12-ти тренувань щодня.

Спорт — це своєрідна медитація, певний ритм. Тіло любить ритм та заспокоюється в ньому. У спорті все просто: якщо ти знаєш правила і все виконуєш технічно правильно, то кількість завжди перейде у якість. Одним словом, все як і в житті.

Я зрозуміла, що тренування — це справа мого життя. Є те, що рухало мною — це моє бажання. Такі речі або є або ні. У мене було мільйон різних життєвих обставин, щоб сказати собі "ні". Але я — генератор: ніякого функціонування, тільки розвиток. Я люблю створювати!

— Дякую! Так приємно бачити і чути людину, яка палає своєю справою і ще змінює життя інших на краще! Хто твій особистий приклад наслідування та розкажи про свої курси і марафони, будь ласка. Яких результатів люди можуть досягти, придбавши твій марафон?

— Дякую:) У мене ніколи не було прикладів. Мені не потрібна зовнішня мотивація! Я знаю та бачу, як я хочу! Починаю робити, а вже в процесі створення знаходяться люди та обставини, які створюють можливості, а я їх підхоплюю та підсилюю свою силу.

Я не проводжу фітнес-марафонів. Коли ми перейшли в онлайн, всі проводили марафони, адже на ринку не було альтернативних інструментів, як упакувати той чи інший інфопродукт. Ми також пішли цим недієвим, але простим шляхом. Протягом двох років, завдяки щомісячним стартам, ми зібрали багато клієнтів, які залишили для нас найцінніше — чесні відгуки. Ми детально читали та аналізували відгуки, особливо критику і зрозуміли, що потрібні зміни. Саме тоді ми розробили освітній продукт — курс "Мінус". Це курс, який орієнтує людей на мʼякий вектор, а не на радикальні зміни. Це наукове підґрунтя, особистий досвід, супровід лікарів та діагностика загального здоров’я учасників.

Я коректую їжу, баланс тарілки, залежно від запитів та стану здоров’я учасниці чи учасника. Найчастіше — пропорції тіла залежно від типу тілобудови, іноді — здорова їжа, як елемент навчання для жінки та її сім’ї.

"Мінус" — це надцікава база фактів, особистий приклад та ненавʼязливий напрямок. Ми дорослі і робимо вибір, адже ми піклуємося про себе.

— Дуже цікаво! Тоді скажи, чому люди так часто зриваються і не досягають омріяною фігури та міцного здоровʼя? Як ти особисто допомагаєш людям не зриватися і мотивуєш їх?

— Це проблема кожного з нас. Хоч ми й дорослі, але хочемо вірити в чудо та швидкий безболісний шлях. Віра в різноманітні препарати та чудо-пігулки, які обіцяють "швидке схуднення на 10-15 кг за декілька днів", що набряки, почуття голоду зникнуть миттєво та у нас буде ідеальна фігура. Коротко кажучи, рожеві окуляри знову в тренді.

Для того, щоб люди не зривалися, я конструюю для них реальний, збалансований раціон з простої, а найголовніше — здорової їжі.

Будую просту систему через постійність їжі, а не обмеження та табуювання.

— Продовж, будь ласка, фразу: "Сильні українські жінки — це …"

— Сильні українські жінки — це ті, які співають, танцюють, фарбуються, плачуть і водночас посміхаються своїм дітям, народжують навіть тоді, коли страшно, йдуть на роботу, коли вимикають світло, готують їсти, запалюють свічки і продовжують жити.

Це всі ми з вами: сильні, але тендітні, а ще дуже вірні! У цьому і є наша сила!

— 100% Підтверджую! Що робить тебе щасливою?

— Мене робить щасливою "сьогодні", просте звичайне життя. Прокидатися, бачити, дихати та бути.

А все інше — це форма та обставини, які змінюються і їх я точно переживу.

— Які три якості більше всього цінуєш в людях? Які три якості зневажаєш?

— Щирість, авантюризм, сила дії.

Ніякі якості не зневажаю, всі діють в свої інтересах. Навчилася бути нейтральною.

— Чи вважаєш ти себе стальною леді?

— Ні, я не вважаю себе такою. Я та леді, яка живе своє життя. І дякую вищим силам, що вони обрали саме мене пройти цей шлях. Шлях, на якому багато каміння, але він мій!

— Що змушує тебе плакати?

— Діти, чоловік, люди та їхні справжні історії.

— У тебе дуже розвинений блог і багато послідовників. Як ти встигаєш бути прекрасною дружиною і мамою, професійним тренером і ще інфлюенсером-блогером?

— Я не встигаю. Я неідеальна, а просто дисциплінована людина, яка прокидається рано, лягає спати рано. І просто добре виконує свою роботу.

— Що або хто більше всього тебе мотивує?

— Мене мотивує моє внутрішнє бажання, яке часом помирає, а потім знову народжується. Це безкінечний процес всередині мене. Я спостерігаю і захоплююсь водночас.

— Які риси характеру дуже важливі у спорті і де брати мотивацію харчуватися правильно, якщо навколо стільки смачних "неправильних" продуктів?

— У спорті важливо не ідеалізувати себе: завжди знайдуться кращі та сильніші. Фокусуватися на своїх позитивних та негативних якостях та відшліфовувати їх своєю щоденною працею.

Мотивація для правильного харчування — розвивати надивленість. Фотографувати гарні страви в кафе та ресторанах, куштувати різноманітні нові та смачні продукти. Багато слухати гарних науковців, які говорять про здоров’я, щоб зрозуміти для чого тобі це харчування. Якщо не буде усвідомлення, то ви не протримаєтеся довго!

— Дякую за цінні поради! Як на практиці "вижити" без солодкого?

— Насправді його не потрібно виключати. Краще готувати самостійно, а не вживати перероблені чи виготовлені у великих промислових розмірах напівфабрикати. Баланс в харчуванні нейтралізує потяг до цукру.

— Які основні продукти Каті Жесть та від яких "неправильних" продуктів тобі важче всього відмовитися?

— Я їм все. Але стандартно: яйця, ВСІ овочі, птиця, м’ясо, риба, горіхи, фрукти, ягоди.

Рідко, але це можуть бути каші, бездріжджовий хліб.

Обов‘язково БАДИ.

У мене вже дуже давно сформований рівень любові та поваги до свого тіла. Воно — мій храм та моя опора. Люблю, поважаю та не роблю генерального прибирання. Тому "сміття" — не моє коло інтересів.

— Чи були у тебе періоди вигорання? Якщо так, коли і як справилася?

— У мене були періоди "а куди далі"? Ніколи не хотіла змінити професію. А період пошуку інших можливостей зі мною постійно. Я обожнюю тримати темп!

— Продовж фразу: "Я мрію, щоб мої діти …"

— Я мрію, щоб мої діти жили своє життя, знайшли справу своєї мрії та ніколи не втрачали себе.

— За що ти більше всього пишаєшся собою?

— За те, що я людина. Людина, яка вміє вмирати і знову народжуватися, прощати, забувати та йти далі.

— Чи змінився твій світогляд після повномасштабної війни росії проти України? Яка переоцінка цінностей відбулася?

— Звичайно. Я не знала, як це бути українкою. Що таке справжня любов до свого дому і як важливо починати зі своєї персональної політичної позиції. Вона не може бути нейтральною. Є речі, за які кожен з нас несе відповідальність.

— Назви 3 причини, чому люди мають підписатися на тебе в Інстаграмі?

— 1. Корисний інформаційний контент.

2. Мотивація та енергія, яка підживлює мене саму.

3. Це затягує і ти рано чи пізно починаєш додавати корисні речі у своє персональне життя.

— Що б ти хотіла побажати нашим читачам?

— Не ідеалізувати людей, прислуховуватися до внутрішнього голосу, і він вас не підведе!

— Дуже дякуємо тобі за цікаве, корисне і щире інтервʼю! Віримо, що твоя історія, мотивація і любов до спорту і здорового образу життя запалить ще більше українців!

— Дякую за питання і запрошення! Приємно було поспілкуватися!