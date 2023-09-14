Кожен може виграти монети з підписом Залужного. Що для цього необхідно

Війна триває. 24 години на добу наша армія в надважких умовах боронить нас, українців, і нашу незалежність. Мужні захисники та захисниці потребують підтримки щодня, тому Укргазбанк розпочинає акцію "Допомагай армії – вигравай монети з підписом Залужного!" і закликає кожного долучитись до донатів на ЗСУ.

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Стати учасником акції легко. Для цього потрібно:

у мобільному застосунку "Екобанк Онлайн" обрати розділ "Благодійність" в меню Послуги;

зробити донат з картки Укргазбанку від 50 грн на спеціальний рахунок, призначений для збору коштів на потреби ЗСУ, за допомогою кнопки "Національний Банк України".

Важливо, що кожен новий донат не тільки збільшує суму допомоги ЗСУ, а й шанси учасника стати переможцем.

Якщо у вас ще немає картки Укргазбанку, і ви хочете стати учасником акції, пропонуємо скористатися одним із варіантів оформлення картки:

звернутись до будь-якого відділення банку;

залишити заявку на відеоверифікацію за посиланням https://www.ukrgasbank.com/eco-creditka/ та відкрити картку дистанційно;

завантажити з App Store або Play Market мобільний додаток "ЕкоБанк" та відкрити картку дистанційно.

П’ять наборів колекційних пам’ятних монет, присвячених ЗСУ, для переможців

У межах акції серед учасників буде проведено розіграш 4 наборів колекційних пам’ятних монет спеціального випуску 2018-2020 років, що присвячені ЗСУ. Набори особисто підписані Головнокомандуючим Збройних Сил України Валерієм Залужним. П’ятий набір пам’ятних монет отримає учасник, який зробив донат або донатів на найбільшу загальну суму за час дії акції.

Визначення переможців буде здійснено за допомогою сервісу random.org методом випадкового вибору серед учасників, які виконали всі умови розіграшу.

Долучайтесь! Кожен донат важливий!

Акція діє з 11.09.2023 по 11.11.2023 включно по всій території України, за винятком тимчасово окупованої території АР Крим, територіальних громад, що розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні). З правилами акції можна ознайомитись ТУТ.

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