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Україна

Причетний батько подруги: стали відомі подробиці вбивства 16-річної дівчини в П'ятихатках

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Підозрюваний під час затримання

Вбивцю шукали три тижні, правоохоронці перевірили на причетність до злочину шість сотень людей. Затримали чоловіка після результатів низки експертиз, зокрема ДНК.

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16-річну дівчину у Пʼятихатках на Дніпропетровщині вбив та зґвалтував батько її подруги. Про це йдеться на сайті телеканалу "Дніпро TV".

46-річний мешканець П’ятихаток, якого затримали за підозрою у жорстокому вбивстві та зґвалтуванні 16-річної дівчини, виявився раніше судимим батьком п’ятьох дітей. Вбита дівчина була подругою його доньки.

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Під час обшуків за місцем його проживання правоохоронці виявили одяг, в якому він скоїв вбивство.

Підозрюваного правоохоронці розшукували протягом 3 тижнів. На причетність до злочину перевірили близько 600. Затримали чоловіка після результатів низки експертиз, зокрема ДНК.

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Йому загрожує довічне увʼязнення.

Вбивство дівчини в П'ятихатках

5 вересня у П’ятихатках Дніпропетровської області знайшли мертвою 16-річну дівчину. Вона лежала у кущах. До цього до поліції звернулася матір дівчини та повідомила, що втратила з нею зв’язок вночі 5 вересня. Тіло дитини з ознаками зґвалтування та насильницької смерті знайшли за кілька годин біля одного із будинків на вулиці Привокзальній.

Слідство встановило, що ввечері 4 вересня 2023 року на одній із вулиць міста раніше судимий чоловік почав переслідувати 16-річну дівчину, яка поверталася додому. Він напав на неї ззаду, коли пересвідчився, що довкола немає людей і силоміць затягнув у кущі. Після цього зґвалтував та задушив.

На цей час нападник перебуває під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, що під час окупації Херсона Росія звільнила убивцю 11-річної Даші Лук'яненко. Микола Тарасов зник під час російської окупації і зараз може перебувати на підконтрольній Україні території.

Раніше повідомлялося, що у Британії засудили до довічного ув'язнення медсестру, яка вбила 7 немовлят і намагалася вбити ще шістьох.