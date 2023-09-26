Американська корпорація General Dynamics розглядає можливість виробництва БМП ASCOD спільно з "Українською бронетехнікою"

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"Українська бронетехніка", східноєвропейський промисловий конгломерат "Czechoslovak Group" та європейське відділення американської корпорації General Dynamics розглядають можливість виробництва БМП ASCOD. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу підприємства.

"Досвід сучасної війни продемонстрував величезну цінність броньованої техніки для збереження життя наших військових. Саме тому ми плануємо постачати та виробляти в Україні бойові машини піхоти стандартів NATO", — зазначив гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас.

Фахівці компанії спільно з військовослужбовцями ЗСУ, ДНДІ випробувань та сертифікації озброєння та військової техніки та спеціалістами холдингу "Czechoslovak Group" відвідали виробничі потужності General Dynamics European Land Systems (європейська дочірня компанія американської корпорації General Dynamics — авт.) у м. Трубія, Іспанія, де ознайомилися з унікальним виробництвом колісної та гусеничної техніки з використанням надсучасних технологій та у відповідності до стандартів NATO. Українські військовослужбовці випробували БМП з метою порівняння динамічних властивостей ASCOD з існуючою на озброєнні ЗСУ технікою.

Універсальна платформа ASCOD може бути оснащена різноманітними системами озброєння: бойовими модулями з автоматичними гарматами 30 мм та гранатометами 40 мм, баштами з гарматами калібрів 105 мм або 120 мм та протитанковими керованими ракетними комплексами.

"Обговорюємо з General Dynamics European Land Systems можливість в найкоротший постачати ASCOD в Україну, якнайшвидше організувати виробництво та обслуговування платформи в Україні та інтегрувати передові системи озброєння, електроніки та зв’язку для досягнення оперативної сумісності ЗСУ та NATO", — зазначив Бельбас.

General Dynamics — американська аерокосмічна та оборонна корпорація, п’ята у світі за обсягами продажів зброї. Саме General Dynamics є розробником легендарного літака F-16, постачання якого в Україну очікується наступного року. Також корпорація виготовляє танки Абрамс.

Платформа ASCOD оснащена унікальними системами балістичного та протимінного захисту, що забезпечує рівень захисту відповідно до STANAG 4569 — рівень 4 для балістичного захисту (бронебійний постріл калібру 14,5 мм) та рівень 4a/4b для протимінного захисту (10 кг вибухової речовини). ASCOD перебуває на озброєнні провідних армій світу та країн NATO таких як: Іспанія, Великобританія, Австрія та інших.