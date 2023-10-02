Відсутність реакції правоохоронців на корупційний скандал з Єгоровою-Луценко може призвести до соціального вибуху, - політолог

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Правоохоронці навряд чи належним чином відреагують на корупційний скандал за участі голови Харківської облради Тетяни Єгорової-Луценко, яка відправила свого чоловіка із водієм облради на службовому авто закордон, ймовірно, для ведення бізнесу у Франції. І це може викликати соціальний вибух. Таку думку у коментарі виданню "Апостроф" висловив політолог, директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

За його словами, ситуація з Єгоровою-Луценко стала проявом старої проблеми рівності перед законом.

"Той, хто при владі, не відповідає ні перед законом, ні за свої слова. Це, звичайно, почалося не зі "Слуг народу". Але зараз йде війна, в армії і в суспільстві дуже сильно виріс запит на соціальну справедливість… Деякі представники влади, на жаль, використовують цю владу в особистих інтересах. Деякі "Слуги народу" своїми діями загрожують рейтингу президента", — цитує "Апостроф" політолога.

Проте, як зазначає Небоженко, правоохоронці навряд чи відреагують на ситуацію належним чином, оскільки займаються подібними випадками лише тоді, коли резонанс переростає у скандал чи коли на це вказують західні партнери. Говорячи про кейс Єгорової-Луценко – перевірка Національного агентства запобігання корупції тільки почалася і про терміни її завершення в агентстві не говорять, додав Небоженко в коментарі "Апострофу".

"Все це може призвести до соціального вибуху. Це перше. І друге. Наші правоохоронні органи, на жаль, продовжують ще працювати на запит Офісу президента. Вони часто звертають увагу на тих, хто конфліктує з центральною владою, як у випадку з мером Чернігова Атрошенком", — наголосив експерт у спілкуванні з журналістами.

Варто зазначити, раніше колишній народний депутат Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію, що чоловік Тетяни Єгорової-Луценко Віталій Луценко в жовтні минулого року на службовому авто своєї дружини, за кермом якого перебував відомчий водій голови Харківської облради, виїхав за кордон.

Як повідомляли журналісти, у французькому місті Кани Віталій Луценко підписував документи про купівлю акцій та призначення його Президентом компанії MIDI AU SOLE, що має ресторан на набережній Канн. За даними французьких реєстрів Віталій Луценко є резидентом Франції, має там квартири та бізнес. Окрім ресторану MIDI AU SOLE, чоловік Єгорової-Луценко є власником нічного клубу No Name у Ніцці.

ЗМІ стверджували, що для можливості перетнути український кордон водій Єгорової-Луценко Валерій Ключко був внесений до системи "Шлях" як волонтер. Як підтвердили у Харківській ОВА, Ключко у 2022 році тричі вносився до системи "Шлях".

Коли інформація про поїздки та власність родини Єгорової-Луценко була оприлюднена у ЗМІ, голова НАЗК Олександр Новіков повідомив, що НАЗК проводить перевірку обставин справи та моніторинг способу життя щодо Тетяни Єгорової-Луценко.