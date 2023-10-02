Суха пауза: синоптики розповіли, яку погоду очікувати у перший тиждень жовтня

У Києві та Київській області у вівторок, 3 жовтня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів.

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3 жовтня в Україні переважатиме суха та навіть сонячна погода. Протягом дня буде досить тепло, градусник покаже +17+23. Вночі значно свіжіше, +6+11 градусів. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Згідно з прогнозом, 4 жовтня на заході, півночі та в центрі пройдуть дощі, 5 жовтня очікується суха пауза.

"6, 7 та 8 чергові атмосферні фронти почнуть шастати нашою територією", – зазначає синоптик.

У Києві у вівторок буде сухо, близько +20 градусів. У середу — невеликий дощ.

"Типову осінню погоду" варто очікувати у п'ятницю, суботу та неділю. У Києві буде вогко, періодично йтимуть дощі, похолоднішає до +9+13 градусів та ще й завіватиме рвучкий вітер.

У ніч на понеділок, на 9 жовтня, у Києві є ймовірність заморозку.

"10 жовтня до нас прийде чергова хвиля дуже теплої погоди", – додає Наталка Діденко.

Прогноз погоди від Українського гідрометеорологічного центру

У Києві та Київській області у вівторок, 3 жовтня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Повітря в регіоні максимально прогріється до +22 градуси.

Вітер південно-західний, 5-10 метрів на секунду.

"Прогноз погоди на 3 жовтня по Київщині. Мінлива хмарність, без опадів. Температура по області вночі 4-9°С, вдень 17-22°С; у Києві вночі 7-9°С, вдень близько 20°С. Зверніть увагу, 3-5 жовтня надзвичайний рівень пожежної небезпеки", – попередили синоптики.

В Укргідрометцентрі додали, що впродовж наступних 5 діб температурні показники поступово знижуватимуться в денні години від 20°С на початку тижня і до 13°С наприкінці; а в нічні години коливатиметься в межах +7..+12°С.

"Опадів багато не очікуємо, адже на нашу територію продовжує впливати поле підвищеного тиску, проте кілька атмосферних фронтів із північного заходу трохи зачеплять Київщину і подекуди принесуть невеликі дощі 4, 6 та 7 жовтня", – уточнили синоптики.

Нагадаємо, раніше народний синоптик Володимир Деркач розповів, що погода у жовтні розпочнеться з прохолодних метеоумов. За його словами, відносно комфортно буде у світлий час доби, але з настанням ночі показники на термометрах будуть інтенсивно опускатися.