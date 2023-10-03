Банки без розвинених цифрових сервісів втратять клієнтів: експерт розповіла про сучасні банківські тренди

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Побудува високотехнологічних процесів обслуговування клієнтів, а особливо фізосіб та представників малого бізнесу – один з головний напрямків розвитку банківської сфери. І для того аби втриматися на ринку банкам доведеться постійно розвиватися у цифровій сфері. Таку думку щодо майбутнього української банківської системи в ексклюзивному коментарі "УНН" висловила співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка.

"Обслуговування фізичних осіб й малого та середнього бізнесу сконцентрується в банках, які побудували або найближчим часом зможуть побудувати високотехнологічні процеси для обслуговування саме цих сегментів клієнтів. Більш того, втриматися в цій ніші зможуть лише ті банки, які будуть постійно продовжувати розвивати свої технології та продукти. Адже саме в цих сегментах клієнтів розвиток продуктів відбувається найбільш стрімко", — вважає експерт.

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Вона відзначила той факт, що ті послуги, які в Україні з’явилися відносно нещодавно, наразі вже сприймаються клієнтами як невід’ємна частина сучасного банкінгу. Зокрема, за її словами, не так багато часу пройшло з моменту появи можливості віддаленого відкриття карток, проте вже сьогодні це вважається нормою та стандартом.

"Вже зараз чітко проявляються нові тренди: грантові програми та нові типи кредитування, колаборації та партнерські акційні програми. Банки, які не зможуть надати клієнту якісний та надійно працюючий цифровий сервіс й нові актуальні продукти, не зможуть залишитися в цьому сегменті й, можливо, взагалі в банківській системі", — зазначила Олена Сосєдка.

Але, на її думку, асортимент пропозиції будуть формувати такі учасники фінансового ринку, як фінтех-компанії та технологічно розвинені фінансові компанії з різним профілем послуг, які вже існують на ринку та ще з’являться.

При цьому експерт не прогнозує скорочення пропозиції для клієнтів через, наприклад, зменшення кількості банків, оскільки цю нішу будуть займати інші фінансові установи.

"Тим не менш, як саме та наскільки успішно ми пройдемо цей шлях, залежатиме від ситуації в Україні. Але я продовжую вірити в краще майбутнє банківської системи", — резюмувала співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка.