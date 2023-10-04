Більше не Бронівогнеслав-Едуардоігорослав: житель Тернополя змінив ім'я на 98 літер (відео)

Змінювати своє ім'я чоловік почав понад 10 років тому. Комбінувати прізвище та ім'я чоловікові допомогла інформація у Вікіпедії, а друзі просто називають його "Броніком".

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Житель Тернополя вирішив, що його ім'я закоротке, тож захотів його подовжити. 39-річний чоловік пішов до паспортного столу і змінив його, а заодне подовжив і прізвище. Про це повідомляють у телеграм-каналі "Реальний Тернопіль".

"У паспорті тернополянин записаний як Бронівогневладислав-Едуардолеонардоконстантинослав Володимиренклименжільєнко-Громинревинградинтеменко. Не зміненим у документі залишилося лише по-батькові – "Миколайович".

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Зазначається, що чоловік вже вчетверте змінює своє ім'я. Так, до зміни він був Шевченшкільєнко-Мартинфільєнко Бронівогнеслав-Едуардоігорослав, а став Бронівогневладиславом-Едуардолеонардоконстантинославом Володимиренклименжільєнко-Громинревинградинтеменком.

Тернополянин отримав паспорт на ім’я з 98 літер

До цього його прізвище було найдовшим вУкраїні — на майже 50 символів.

Змінювати особисті дані українець почав ще 2010 року.

Чоловік пояснює вибір тим, що Володимир – бути у світі з усім. Друга частина імені означає, що власник ставиться до всього серйозно, а грім та град – це спроба чинити опір всьому.

Комбінувати прізвище та ім'я чоловікові допомогла інформація у Вікіпедії.

Друзі чоловіка вже звикли до такого незвичайного імені, проте скорочують його до "Броніка" чи "Бронівогневластислава".

Нагадаємо, що в Японії чоловік намагався назвати свою дочку з урахуванням інтересів її майбутнього чоловіка після того, як дізнався, як назвали сусідського хлопчика.