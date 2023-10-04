Російський бізнес, що мав інтереси в Україні, посилює спротив намаганням нашої держави втримати економіку - голова АРМА

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Російські олігархи та підсанкційні особи посилюють намагання зламати економічну стабільність України. Про це повідомила Олена Дума, голова Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у своєму Телеграм-каналі.

Олена Дума зазначила, що наразі АРМА управляє 1064 активами, які належать фізичним або юридичним особам, що, як вважається, підривають територіальну цілісність України та сприяють війні. Відмітивши, що прибуток, отриманий від управління цими активами, спрямовується на наповнення бюджету України та, в свою чергу, на посилення обороноздатності країни.

Як яскравий приклад опору російських олігархів зусиллям України захистити свою економіку очільниця АРМА навела компанію "Моршинська", зазначивши, що міноритарні акціонери чинять шалений юридичний та PR-спротив. "І це дуже сильно нагадує спроби російського бізнесу відігратись за поразки на театрі воєнних дій, — повідомляє Олена Дума. — Спектр вимог акціонерів-міноритаріїв "Моршинської" широкий, і жодна з них не передбачена чинним законодавством. Це і про пріоритетне право управляти заводом мінвод, і про апріорне визнання їх доброчесними, і навіть про небездоганність проєкту закону №6233, який системно просуває АРМА".

Олена Дума застерігає, що перед нами вимальовується проблема російського бізнесу, який, оговтавшись від потужного аперкоту, розробляє стратегії спротиву українській державі.

Голова АРМА закликала громадськість залишатися пильними щодо цього питання, а також закликала парламентарів ухвалити законопроект № 6233, яким нарешті скасовується вимога до управителів питати дозвіл на діяльність в безпосередніх ворогів України – РФ та РБ.

"Економічна стабільність не є "економічним фронтом" (фронт у нас один), але ми спільно маємо забезпечити фінансову стабільність держави", — переконана Олена Дума.

Нагадаємо, що АРМА отримало в управління корправа кіпрського підприємства International Distribution Systems Limited (володіє заводом мінвод "Моршинська") ще 11 листопада 2022 року на підставі ухвали Шевченківського суду м. Києва, у якій йшлося про те що розроблений Міхаілом Фрідманом та Германом Ханом "злочинний план для фіктивного виведення за удаваними угодами зі своєї власності активів". Згодом, у лютому 2023 року, було оголошено відкритий конкурс на управління цими активами, який виграло ТОВ "Карпатські мінеральні води". Виконуючи вимоги закону, компанія подала заявку до АМКУ на концентрацію та провела оцінку майна. Після отримання "зеленого світла" від Антимонопольного комітету переможець конкурсу зможе розпочати управління активами.