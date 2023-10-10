"Агропромтехцентр" ковельського депутата Павла Семенюка підозрюють у виготовленні піддонів EPAL з незаконного лісу, — ЗМІ

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Депутата Ковельської міської ради Павла Семенюка пов’язують з масштабною схемою незаконного вивезення піддонів EPAL, у якій нібито використовуються тисячі кубометрів незаконної деревини. Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на австралійського журналіста Джейсона Росса.

Джейсон працює у міжнародному виданні Wood Central, яке також розповіло про скандал з українськими піддонами.

Видання повідомляє, що Європейська асоціація піддонів (EPAL) посилила контроль за конфліктною деревиною та попередила українських експортерів, що анулює ліцензії на діяльність, якщо на експорт потрапить "нелегальна та конфліктна деревина".

"Попередження надійшло після того, як високопоставленого українського чиновника звинуватили у виготовленні піддонів, понад 80% яких, вироблені одним із постачальників піддонів в країні, і який використовував незаконну деревину", — зазначає Wood Central.

Також журналісти повідомляють, що "посадовець очолює організоване злочинне угруповання, яке заробляє сотні мільйонів доларів на незаконній палетній схемі".

Wood Central цитує лист виконавчого директора EPAL Бернд Дорре, в якому він наголосив на тому, що навіть перше порушення тепер призведе до анулювання ліцензії.

Видання зазначає, що підозри ґрунтуються на українському розслідуванні, яке стосувалося постачальника піддонів, депутата Ковельської міської ради Павла Семенюка, власника фірми "Агропромтехцентр" і низки інших афілійованих компаній.

"Зокрема, з травня 2022 року по березень 2023 року українські підприємства експортували за кордон піддони та дошки загальним обсягом 141 140 кубометрів пиломатеріалів. Для виготовлення такого обсягу пиломатеріалів необхідно близько 352 тисяч кубічних метрів деревини. А за цей період офіційно закуплена цими підприємствами деревина склала лише 85 835 кубометрів. Тобто є підозра, що незаконної деревини на цих пов’язаних підприємствах за вказаний період було в чотири рази більше, ніж легально закупленої", – йдеться у повідомленні.