Гральний бізнес в Україні регулюють недосвідчені особи з російським "шлейфом" – розслідування ЗМІ

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Заявлена президентом України Володимиром Зеленським ціль наповнити бюджет за рахунок легалізації грального бізнесу наразі стала недосяжною, і проблема може бути в представниках регулятивних органів – а саме очільниках Консультаційно-експертної ради при Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Такою думкою ділиться автор статті "Догрались: як керують індустрією азарту недосвідчені "радники" з проросійським шлейфом", що була опублікована в "Телеграфі".

Раніше КРАІЛ, йдеться в статті, відзвітувала про роботу КЕР, якою керує неоднозначний колишній політик Антон Кучухідзе, а саме — 15 засідань за 6 місяців і низка законопроектів, до яких у ради були зауваження.

Минулий склад ради КРАІЛ розпустила через погані результати роботи понад рік тому — 12 серпня 2022. Раніше в раді на позиції першого заступника керівника знаходився громадянин Латвії (де нібито має вирок за причетність до контрабанди та підробку документів — 5 років умовно) та України Борис Баум, якого пов'язували з депутатами російської Держдуми Бабаковим, Гінером та Воєводіним. До Латвії і кар'єри в Україні він працював генпродюсером російського, наразі пропагандистського каналу RTVI, а на посаду в Україні, стверджують журналісти, його просунув заступник керівника ОП на той час Кирило Тимошенко.

Саме Баума називали причетним до спроб видати ліцензію на роботу в Україні букмекеру, що пов'язаний з РФ, йдеться в матеріалі.

Баум виїхав з України одразу після початку повномасштабного російського вторгнення, а на наступний день Національна поліція відкрила кримінальне провадження №12022000000000558, суть якого в тому, що частку отриманих від грального бізнесу доходів було приховано.

У свою чергу діючий керівник Консультаційно-експертної ради при КРАІЛ Антон Кучухідзе, зазначається в тексті, наразі є головою Ukrainian Gambling Council, хоча раніше з гральним бізнесом він справ нібито не мав. Позиціонує себе у соцмережах Кучухідзе політологом-міжнародником. Був присутній на ефірах каналів Медведчука (де висміював ідеї перемоги України над РФ) і медіа Льовочкіна. Кучухідзе засвітився і в Раді: був помічником нардепа від "Опозиційного блоку" Ларіна, а в 2014 сам балотувався від цієї ж партії під почесним 71-м номером у списку.

Саме Кучухідзе, розповідають журналісти, був помічений на дивних заявах, що легалізація грального бізнесу нібито може "врятувати країну від коронавірусу", і що турист із Близького Сходу може витратити на азартні ігри 500 євро в день.

За весь довоєнний 2021 рік гральний бізнес приніс до держбюджету 127 грн 03 коп. Кабмін вже виступив з ініціативою ліквідувати КРАІЛ — відповідний законопроєкт був поданий до Верховної Ради. Проте, як зазначають журналісти, проблема може бути не в самих регулятивних органах, а в їх представниках.