"Кожна гривня зараз має працювати на Перемогу України", - співвласник мереж Eva і Varus Руслан Шостак

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Під час виступу на Міжнародному економічному форумі співвласник роздрібних мереж Eva і Varus Руслан Шостак повідомив, що бізнес в Україні має прийняти війну, як нову реальність, і навчитися в ній жити. Також, на його думку, потрібно будувати економіку і не очікувати більше від держави, ніж вона може дати. Проте бізнесу варто почати розвиватися та інвестувати. Про це Шостак написав на своїй сторінці в Facebook.

Бізнес має стати опорою для держави, як це відбувається з початку повномасштабної війни з РФ, а для цього компаніям важливо розраховувати на власні сили та планувати розвиток. Про це під час виступу на Міжнародному економічному форумі заявив бізнесмен, співвласник торговельних мереж Eva і Varus Руслан Шостак.

"У кожній економічній галузі має з'явитися своя стратегія розвитку, щоб ВВП 1 трлн доларів став не плодом фантазії фінансових експертів, а реальністю для України. Потрібно розкласти кожну галузь, і ми знайдемо точки зростання. Ми маємо створити державно-приватну раду, для того, щоб підготувати дієві стратегії розвитку у кожній сфері", — вважає Руслан Шостак.

На його думку, наразі залучення інвестицій в економіку країни — це не просто завдання, а державна ціль. "У нашій країні мають народитися масштабні проєкти як для внутрішніх, так і для зовнішніх інвесторів. Але для цього мають бути прозорі правила, однакові для всіх інвесторів: гарантії прав і захисту для бізнесів, антикорупція правових органів, відсутність сірих схем на ринку тощо", — сказав експерт.

Він також розповів про важливий інвестиційний проєкт, який здійснює його компанія – йдеться про будівництво логістичного хабу. Це близько 1 млн кв метрів складських площ у 4-х областях України, а загальний обсяг інвестицій складає 1 млрд доларів. "Це інноваційний проєкт із відновлюваними джерелами енергії, повним циклом переробки та утилізації відходів, комплексною інфраструктурою (СТО, гуртожитки, зони відпочинку для персоналу тощо)", — каже Руслан Шостак.

Коментуючи тему експортного потенціалу України, бізнесмен зазначив, що держава має підтримувати Україну в експансії на світові ринки, тобто, мають з'явитися дипломатичні інструменти для просування українського бізнесу, як це відбувається у Туреччині або Великій Британії.

"Туреччина вибрала собі напрямок — текстиль. Держава ухвалила закон про субсидування експортерів, щоб ті хотіли розвиватись на зовнішніх ринках. Частину витрат компенсує держава. Національні товари — текстиль або турецькі авто Togga промотують перші особи держави у всьому світі. В Англії працює UK Export Finance — експортно-кредитна агенція Великобританії. Агентство дає гарантії банкам для кредитування міжнародних покупців, які купують британську продукцію, консультують, страхують бізнес", — розповів Руслан Шостак.

Він впевнений: якщо Україна буде лобіювати власну продукцію в інших країнах і запрацюють подібні державні програми для українського бізнесу, то в країні з'являться бренди та продукти, якими українці пишатимуться, як Америка пишається Apple, SpaceX тощо.

Руслан Шостак переконаний, що Україна має розвивати внутрішнє виробництво, і в країні є величезний потенціал, щоб скоротити імпорт. "Розуміючи важливість розвитку внутрішнього виробництва, ми плануємо створювати технопарки з виробництва побутової хімії, що суттєво скоротить імпорт та дасть можливість для експорту української продукції. Це наша ціль на найближчі 3-5 років", — зазначив бізнесмен.