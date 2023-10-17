Сергій Коваленко: Як заробляти на зарядних станціях для електроавтомобілів?

YASNO запрошує доєднатись до розвитку зарядної інфраструктури в Україні та заробляти на цьому. Якщо ви власник або топменеджер ТРЦ, автосалону, ресторану, готелю, бізнес-центру, маєте землю в оренді або власності та вільні кіловати на своїй території — цього достатньо для початку співпраці. Розповідаємо детальніше, як скористатись цією можливістю.

Чому питання розвитку зарядної інфраструктури важливе?

Станом на 1 вересня 2023 року в Україні зареєстровано 65 тис. електроавтомобілів. Загалом, за 2023 рік їх кількість орієнтовно має збільшитись майже удвічі, а до 2028 року за прогнозами експертів ринку — приблизно 320 тис. таких авто будуть у власності українців.

Водночас загальна кількість публічних зарядних станцій в Україні становить приблизно 4,8 тисяч штук. У розрахунку, це майже 15 електромобілів на 1 зарядну станцію. Для порівняння, в країнах ЄС – 11,5, а відповідно до довгострокової стратегії, яка прийнята до 2030 року, їх кількість має зменшитись до 7,3 електромобілів на 1 публічну зарядну станцію. Отже, якщо прийняти для України цільовий орієнтир 2030 року ЄС, кількість зарядних станцій має зрости до 40 тисяч або збільшитись майже в 10 разів від наявної кількості.

А от швидкісних зарядних станцій потужністю від 80 кВт, які є більш популярними серед користувачів, станом на 1 вересня 2023 року, всього 100 штук в Україні, що надзвичайно мало вже навіть для нинішньої кількості електроавтомобілів.

Що пропонує YASNO E-mobility?

YASNO вже інвестував більше 30 млн грн у розвиток електромобільної інфраструктури в Україні та продовжує працювати у цьому напрямку. Щороку на карті зарядних станцій з’являються нові і цей рік також не виключення.

Лише минулого тижня ми запустили три нові зарядні станції. Вони знаходяться:

швидкісна станція Wallbox на 60 кВт біля "АШАН Рів Гош" на Здолбунівській, 17, м.Київ. Орієнтир паркомісця між колонами І8-Н8. Тут є опція одночасної зарядки на двох портах CCS 2 та CHAdeMO.

зарядка на 22 кВт із роз’ємом Type 2. Адреса: вулиця Володимирська, 101, м. Київ, фітнес-клуб "Гран-Прі".

зарядка потужністю 50 кВт із роз’ємами Chademo, CCS Combo 2 та роз’ємом Type 2. Автосалон "Volkswagen", вул. Надрічна, 7, автосалон Volkswagen м. Івано-Франківськ.

Нині мережа YASNO E-mobility налічує 64 станції. Вони розташовані в Києві, Одесі, Львові, Житомирі, Дніпрі, Вінниці, Тернополі та на основних трасах країни: Київ – Одеса, Київ – Львів, Київ – Дніпро. Ми використовуємо лише якісне сертифіковане обладнання від провідних світових виробників зарядних станцій таких як ABB, Wallbox, Siemens, Schneider та інші.

Ми розробили декілька варіантів співпраці та пропонуємо:

1. Встановити зарядну станцію "під ключ" на вашій локації. Від вас необхідні лише:

від 60 кВт вільної потужності

1 кв. м землі для встановлення станції

можливість займати 2 паркомісця.

Усі витрати на придбання станції та її встановлення покриває YASNO. YASNO буде виплачувати вам винагороду від кожної кВт-год, спожитої зарядною станцією, яка в середньому становить приблизно 1 грн за 1 кВт-год. Тобто, орієнтовно дохід партнера може складати від 60 тис. грн на рік;

2. Якщо ви готові інвестувати кошти, але не готові брати на себе усі ризики — пропонуємо проінвестувати 50 на 50. У цьому випадку ми ділимо з вами інвестиції, витрати на будівництво локації, ділимо чистий прибуток від роботи станції протягом 3-х років, а в кінці 3-го року, ви можете за бажанням "вийти" з угоди, YASNO викупить у вас станцію, але увесь прибуток, звичайно, залишиться вам.

3. Якщо ж готові інвестувати та брати на себе усі ризики, але і отримувати максимальний прибуток від інвестиції — ми допоможемо придбати у наших постачальників зарядну станцію, встановити її на найкращій локації, забезпечувати маркетингові активності для цієї локації та постійного працювати над збільшенням трафіку клієнтів задля покращення рівня прибутковості. Ваш заробіток, у цьому випадку, може становити від 300 тис. грн на рік, окупність інвестиції в такому випадку — від 3-х років, а заробляєте ви протягом усього періоду експлуатації станції, що становить приблизно 8-10 років.

Що саме зробить YASNO в межах нашого партнерства?

Насамперед поділимося досвідом. Ми вже 7 років розбудовуємо бізнес зарядних станцій, тому протестували усі процеси, які дають змогу якісно та швидко:

провести торги із виробником та отримати найкращу ціну зарядної станції

придбати станції у перевірених та надійних виробників, які мають надійне та сертифіковане обладнання

допомогти в побудові локації

підключити станцію до мережі

провести тест та запустити станцію на локації

згенерувати трафік клієнтів через додаток Yasno E-mobility

збирати платежі від клієнтів за зарядні сесії

вирішувати усі питання щодо підтримки клієнтів

забезпечити регулярне сервісне обслуговування станції.

Чому з нами вигідно співпрацювати?

Мережа YASNO E-mobility працює під брендом YASNO з 2019 року.

YASNO — це бренд, під яким працює також група компаній з постачання електроенергії, рішень з енергоефективності, що надають послуги для 3,5 млн українських сімей у Києві, Дніпропетровській, Донецькій та юридичних клієнтів по всій країні. YASNO забезпечує клієнтам сервіс європейського рівня та розвиває онлайн-обслуговування.

Наші зарядні станції встановлені на головних трасах країни, у великих містах на територіях ТРЦ, житлових комплексів, заправках, та здатні зарядити будь-який серійний електромобіль безпосередньо або через адаптер, завдяки роз'ємам CHAdeMO, CCS 2 та АС Type 2.

Застосунок Yasno E-mobility розроблений для найбільш популярних мобільних операційних систем Android та iOS і завантажений користувачами більше 30 тисяч разів.

Інформаційну підтримку клієнтів 24/7 забезпечує кол-центр за безкоштовним номером 0-800-212-333.

Ми готові поділитись власною експертизою і досвідом та пропонуємо охочим доєднатись до розбудови зарядної інфраструктури в нашій країні. Детальний розподіл доходів, які ви можете отримати, ставши нашим партнером, ми озвучимо індивідуально, враховуючи місце розташування станції, потік людей та інші складові. Для цього усіх, кого зацікавила ця пропозиція, просимо направити запит на електронну адресу: [email protected] або написати в особисті повідомлення сторінці YASNO у Facebook.