Допомога жінкам, що постраждали від війни: все про спільний проєкт L'Oréal Україна та НЕЗЛАМНІ

L’Oréal Україна у партнерстві з спеціалістами Центру НЕЗЛАМНІ (UNBROKEN) дадуть змогу жінкам, що постраждали від війни, нормалізувати їхній фізичний та психологічний стан. Мета проєкту — допомогти жінкам позбутися слідів війни на обличчі і тілі та загоїти душевні рани.

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Доки триває війна, число шрамів та рубців від ворожих ударів на тілах наших громадян, лише примножуються. Серед постраждалих від війни чимало жінок, які щодня бачать у дзеркалі нагадування про пережите. Вони прагнуть стерти цю пам’ять зі своїх тіл та облич. Попри це часто чують фразу “головне, що жива”, — у той час, як мають велике бажання повернути свою звичну красу та душевну рівновагу. Допомогти їм у цьому і покликаний соціальний проєкт — « Не До краси».

L’Oréal Україна у партнерстві зі спеціалістами Центру НЕЗЛАМНІ (UNBROKEN) дадуть змогу жінкам, що постраждали від війни, нормалізувати їхній фізичний та психологічний стан.

Кожна учасниця проєкту « Не До краси» отримає консультацію кваліфікованих спеціалістів із пластичної хірургії, естетичної медицини, ментального здоров’я та, за потреби, інших лікарів. У залежності від наслідків травми буде обрана індивідуальна тактика лікування: оперативні втручання, шліфування рубців, косметологічні процедури.

Також із кожною учасницею працюватимуть спеціалісти з ментального здоров'я: пацієнтки зможуть відвідати сеанси тілесно-орієнтованої та розмовної психотерапії, та знову прийняти себе і своє тіло. Всі ці послуги надаватимуться на безоплатній основі.

Для того, щоб стати учасницею соціального проєкту, необхідно заповнити заявку за посиланням: https://beauty.unbroken.org.ua/

«Жінки – неймовірні і надсильні, вони окутують цей світ любов’ю та ніжністю. Саме тому в L’Oréal основною місією є створювати красу, що рухає світ. Війна лишає рубці не лише на тілі, а й на серці, які звісно хочеться залікувати. Дана соціальна програма – один із інструментів, за допомогою якого жінки мають можливість відновити свій фізичний та емоційний стан», — зазначає Катерина Захараш, Директорка корпоративних комунікацій L’Oreal Україна.

«З початку великої війни Центр НЕЗЛАМНІ став місцем, куди доправляють найважчих пацієнтів з усієї України. Ми поставили собі за мету стати місцем, де кожен українець, який постраждав від війни, безоплатно отримає найкращу допомогу в країні. І тому дуже щасливі анонсувати « Не До краси» - проєкт, де ми потурбуємося про десятки жінок, які отримали травми. Це комплексна допомога, що обʼєднає в собі естетичну медицину та пластичну хірургію. Окремою цінністю буде психологічна допомога, яку отримає кожна жінка», — каже Ірина Заславець, керівниця проєкту НЕЗЛАМНІ, директорка з розвитку Першого медоб’єднання Львова.

Про компанію L'Oréal

L'Oréal вже понад 110 років присвячує себе єдиній меті: задовольняти прагнення до краси споживачів у всьому світі. Саме тому цей проєкт народився під час війни, задля того, щоб задовольнити цю потребу в українських жінок, що постраждали під час війни росії проти України.

Соціальна місія компанії L'Oréal, спрямована на вирішення важливих для суспільства питань, є частиною ДНК її корпоративної відповідальності. 12 жінок-науковиць отримали премію в межах програми «Для жінок у науці» з 2018 року. 164 жінки здобули професію перукарки завдяки загальноосвітній програмі «Краса для всіх» з 2017 року. 200 000 гелів для санітарної обробки було доставлено під час пандемії COVID-19 у 2020 році. З початку війни росії проти України компанія забезпечила українців понад 800 000 засобів для гігієни.

Про Національний реабілітаційний центр НЕЗЛАМНІ (UNBROKEN)

Національний реабілітаційний центр НЕЗЛАМНІ (UNBROKEN) - це унікальне місце, де дорослі та діти, які постраждали від війни, отримують комплексну кваліфіковану медичну допомогу. Це хірургія, ортопедія, протезування та реабілітація. Постраждалим не лише встановлюють протези, тут їх виготовляють, корегують та навчають ними користуватися. Крім цього, у Центрі займаються фізичною, психологічною та психосоціальною реабілітацією постраждалих військових та цивільних.