"Справа Коломойского — набір хайпів, а не справа": експерт оцінив можливі перспективи

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Справа проти відомого українського бізнесмена Ігоря Коломойського, який за рішенням суду перебуває у СІЗО, обростає новими підозрами й епізодами. Але через непрофесійні дії обвинувачів її можуть розвалити, або оскаржити й скасувати рішення суду. Таку думку висловив політтехнолог Олексій Голобуцький. За його словами, розчаровує, коли в судах по голосних справах від початку все настільки недбало ліпиться до купи, що одразу очевидно – справу буде розвалено або спущено на гальмах.

"Бо це набір хайпів, а не справа. Адвокати оскаржать все, до чого дотягнуться, і діла не буде. Ну не бачите спроможності бездоганно провести провадження – так не починайте, відкладіть справу, накопичте ще доказів", — підкреслив Голобуцький.

Він навів приклад публікації про "успішне розслідування БЕБ" щодо "Привату". "Як майже 6 млрд грн готівкою – це десь 12 камазів по обсягу – з’явились на Петрівській алеї, рушили на Грушевського зимної грудневої ночі передвоєнного 2013-го… І зникли. Їх чи то завозили, чи вивозили, але в підсумку зникли просто в процесі. І технічна реальність нікого не зацікавила – тільки утверджуваний факт "зникли". Це до теми судових і апеляційних перспектив справи", — зазначив Голобуцький, нагадавши, що у грудні-січні 2013-14 проїзд по алеї був практично блокований.

"І от через це все спокійно проїхав караван камазів з грішми – так стверджують розслідувачі БЕБ "по гарячих слідах" через 10 років… Прокурор БЕБ на засіданні Шевченківського суду потрактував це як цілком придатні докази, щоб обрати запобіжний захід Коломойському. Чи змінити підозру. Чи змінити запобіжний захід. Чи збільшити суму застави з 0,5 до майже 6 мільярдів. Чи взагалі замінити правопорушення прямо в процесі", — підкреслив він.

Також політолог прокоментував зміну звинувачень з боку БЕБ: "Про "рокіровку правопорушень на ходу". Перший варіант (на 3 вересня): десять років тому Коломойський повернув кредит своєї нафтово-хімічної компанії за рахунок грошей свого ж (тоді) "ПриватБанку". Десь близько мільярда гривень. Ще за кілька днів він поклав "позичені" гроші назад у свій банк. Це і склало протиправну дію, за яку Коломойського на 60 днів відправили до СІЗО. Трохи більш як за тиждень таке обвинувачення розвалилось. Тобто, розслідувачі зачепили репутацію всіх залучених до розслідування. Якби через це ще й Коломойського довелось випускати з СІЗО, це була би взагалі захмарна ганьба.

Тому в хід пішло додаткове/нове обвинувачення в новому правопорушенні ті ж 10 років тому – "створення злочинного угруповання". "Протягом вказаного періоду члени цього угруповання дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні "внески готівки у касу банку", хоча насправді ніяких внесків банк не отримував". Отут вже про 5,8 млрд грн йдеться (десь $800 млн). По цьому питанню 10 років не було жодних претензій, скандалів, розслідувань – але за 10 днів злочин виявило і довело БЕБ. Суму застави збільшили, Коломойський далі в СІЗО. Добре (мабуть). Але щось не згадали про долю тих $800 млн – бюджет невеличкої держави в готівці був, виходить, вилучений з банку… І все. Зник в туманах Печерських пагорбів".

За словами Голобуцького, як тільки в провадженні з’являється якесь голосне прізвище підозрюваного чи обвинувачуваного, негайно вся процедура обростає великою кількістю факапів. "Від порушення процедури отримання доказової бази до порушення термінів, порушення у визначенні статей обвинувачення, порушення залучення свідків, порушення процедури затримання", — зазначає політтехнолог.

В результаті, на думку експерта, суд, якщо не першої інстанції, то апеляційний, цілком законно відхиляє "всю творчість як таку, що не має стосунку до законної процедури провадження". "Або адвокати успішно оскаржують. Або міжнародні судові структури з подивом оскаржують те, що тут ухвалили як підставове рішення суду", — підкреслив він.

"Можна відкривати тоталізатор: яку частину останніх обвинувачень в результаті успішно оскаржать адвокати. І скільки це коштуватиме державі. І яка ймовірність того, що Коломойський через суд виявиться майже цілком чистий перед законом. Бо суд (нормальний) – штука змагальна: якщо адвокати гарують як на плантаціях, то і сторона обвинувачення теж мусить відпрацьовувати до сьомого поту. Або програвати. Прикро це все", — підсумував Голобуцький.