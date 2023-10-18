У Кам'янському відремонтують три лікарні та школу за кошти іноземних інвесторів, — Андрій Білоусов (фото)

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Місто Камʼянське Дніпропетровської області виграло грант на отримання коштів для ремонту КЗ "Науковий ліцей ім. Анатолія Лигуна", міської лікарні №9, лікарні швидкої медичної допомоги (колишня лікарня №8) та ЦПМСД №3 (колишня лікарня №7). В цих закладах буде здійснено повну реконструкцію, а також – ремонт тих відділень, які на даний час ще залишились без ремонту. Ці роботи будуть розпочаті вже в наступному році.Про це повідомив міський голова Камʼянського Андрій Білоусов під час зустрічі з представниками Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України та Агенції ООН із розвитку, передають "Українські новини".

"Дякую нашим міжнародним партнерам за те, що в цей нелегкий час підтримують Україну та Кам’янське, виділяючи кошти на реалізацію таких важливих соціальних проєктів", — наголосив він, зауваживши, що ці проєкти додадуться до тих, що вже реалізовуються в рамках міської програми "Інвестиції в місто".

За повідомленнями місцевих ЗМІ, в рамках міської програми "Інвестиції в місто" Кам’янське постійно працює над залученням іноземних інвестицій для проведення модернізації об’єктів освіти, охорони здоров’я та інших бюджетних закладів. Основна мета – покращити стан інфраструктури та забезпечити гідні умови життя всім мешканцям громади. За останні роки в місті реалізовано багато таких проєктів. Наразі впроваджуються два.

Як повідомили в пресслужбі мерії Камʼянського, 18 жовтня до Кам’янського на зустріч з міським головою Андрієм Білоусовим приїхали представники Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України – директор департаменту стратегічного планування та регіональної політики Дмитро Турчак, а також Ігор Кістеньов-Кавказький – національний менеджер проєкту ПРООН та інші фахівці і куратори Агенції ООН із розвитку. Вони оглянули перший етап виконання робіт в ліцеї № 16. Наразі діти тут навчаються в одному реконструйованому корпусі. Роботи продовжується, і вже в наступному році завершаться в повному обсязі. Подивились також окрему будівлю гімназії № 11, де в одному з трьох корпусів вже навчаються діти. До кінця поточного року ремонт всієї будівлі буде закінчено, і з нового року тут зможуть навчатися всі учні початкової школи.

Представники МІУ та ПРООН високо оцінили результати спільної діяльності та обговорили перспективи на майбутнє.

"Відкриття першої черги робіт в ліцеї №16 та гімназії №11 – чудова подія для Кам’янського. Враження дуже позитивні. Все якісно, зручно та з дотриманням сучасних вимог. Головне – ми почули схвальні відгуки дітей та педагогів, які працюють в закладах. Кам’янське – одне з найкращих міст в сфері залучення іноземних інвестицій. Тут є прозорість, надійна та професійна команда", — зазначив національний менеджер проєкту ПРООН Ігор Кістеньов-Кавказький.