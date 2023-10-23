Вибір фаху після 2 курсу та ніякої "заочки": в Україні реформують систему вищої освіти

У майбутньому студенти зможуть обирати, як довго хочуть здобувати ступінь, та визначатись з бажаною спеціальністю протягом перших двох років навчання. Голова Мінцифри Михайло Федоров розповів про нововведення, які вже підтримав уряд.

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Уряд підтримав законопроєкт, який "фундаментально" змінить систему вищої освіти. Про це 23 жовтня повідомив у соцмережах міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Оптимізуємо вищу освіту та наближаємо до європейських стандартів. Тепер у студентів буде більше свободи дій", — написав він.

Що зміниться?

Згідно з оприлюдненою інфографікою, основними змінами будуть такі:

"контрактники" зможуть регулювати термін навчання , тобто, наприклад, пришвидшити завершення бакалаврату до 3 років або здобувати ступінь протягом 6 років;

, тобто, наприклад, пришвидшити завершення бакалаврату до 3 років або здобувати ступінь протягом 6 років; студенти зможуть обирати спеціальність після першого або другого курсу — вступати на певну галузь та спочатку вивчати загальні предмети, а потім визначатись з вужчим напрямком;

— вступати на певну галузь та спочатку вивчати загальні предмети, а потім визначатись з вужчим напрямком; заочне навчання буде скасовано, натомість його замінить дистанційний формат ;

; держава встановила мінімальний обсяг аудиторних занять;

новий підхід до вибіркових дисциплін, більше "свободи" для нерегульованих спеціальностей (філологія, фінанси тощо) та менше — для регульованих (право, медицина тощо).

"Продовжуємо будувати систему освіти, щоб розвивати людський капітал та створювати інновації. Дякую Уряду та МОН за спільне бачення розвитку освіти в Україні", — додав Федоров.

Реакція міністра освіти

Голова МОН Оксен Лісовий вже прокоментував прийнятий урядом законопроєкт.

"Зміни у системі вищої освіти давно назріли. Про це говорять студенти й викладачі, керівники ЗВО та роботодавці. Ми бачимо це на прикладі українців, які здобули вищу освіту, але ніколи не працювали за спеціальністю. Бо помилились у виборі або взагалі її не потребували. Інші ж після закінчення ЗВО змушені були здобувати ще якусь неформальну освіту, щоб зрештою отримати фах та знайти роботу. Ми можемо заперечувати це, але справжня цінність вищої освіти в Україні знизилася. Тож відкладати зміни на потім вже просто неможливо. Діяти потрібно зараз, якщо ми хочемо, щоб якісна освіта стала ключем до трансформації країни", — заявив він.

Міністр закликав українців бути відкритими для зміни, які можуть викликати занепокоєння або страх через порушення звички.

"Наша команда готова до обговорень та взаємодії. Пояснювати та чути, дискутувати та слухати. Адже наша спільна мета — сильна та розвинена держава, а якісна освіта — одна із надважливих та необхідних для цього складових", — підкреслив Лісовий.

Він також подякував Уряду за підтримку "важливих освітніх ініціатив".

Нагадаємо, авторами законопроєкту були 14 народних депутатів. Серед його ініціаторів — очільник Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Представник президента в парламенті Федір Веніславський відповів, чи скасовуватимуть в Україні відстрочку від мобілізації для частини студентів. З його слів, недопустимо, щоб чоловіки під час війни несподівано пішли вчитися у зовсім іншу сферу.