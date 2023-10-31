"Допомагай армії – вигравай монети з підписом Залужного!" – триває акція від Укргазбанку

Серед учасників буде розіграно 4 набори колекційних пам’ятних монет спеціального випуску 2018-2020 років, що присвячені ЗСУ. Кожен набір особисто підписаний Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

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Акція Укргазбанку "Допомагай армії — вигравай монети з підписом Залужного!" триває. До 11 листопада, кожен охочий може стати учасником, підтримати мужніх захисників та захисниць України та отримати подарунковий набір пам’ятних монет присвячених ЗСУ.

Як взяти участь у акції?

у мобільному застосунку "Екобанк Онлайн" обрати розділ "Благодійність" в меню Послуги;

зробити донат з картки Укргазбанку від 50 грн на спеціальний рахунок, призначений для збору коштів на потреби ЗСУ, за допомогою кнопки "Національний Банк України".

Якщо у вас ще немає картки Укргазбанку, скористайтесь одним із варіантів оформлення картки для участі в акції:

звернутись до будь-якого відділення банку;

залишити заявку на відеоверифікацію за посиланням https://www.ukrgasbank.com/eco-creditka/ та відкрити картку дистанційно;

завантажити з App Store або Play Market мобільний додаток "ЕкоБанк" та відкрити картку дистанційно.

Cеред учасників буде проведено розіграш 4 наборів колекційних пам’ятних монет спеціального випуску 2018-2020 років, що присвячені ЗСУ. Набори особисто підписані Головнокомандуючим Збройних Сил України Валерієм Залужним. П’ятий набір пам’ятних монет отримає учасник, який зробив донат або донатів на найбільшу загальну суму за час дії акції.

Визначення переможців буде здійснено за допомогою сервісу random.org методом випадкового вибору серед учасників, які виконали всі умови розіграшу.

Кожен донат важливий, тож не зволікайте, долучайтесь до акції та підтримайте ЗСУ!

Акція діє з 11.09.2023 по 11.11.2023 включно по всій території України, за винятком тимчасово окупованої території АР Крим, територіальних громад, що розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні). З правилами акції можна ознайомитись ТУТ.

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