Надзвичайна ситуація обласного рівня: у Вінниці зростає захворюваність на гепатит А, — МОЗ

Як зазначили представники МОЗ, причинами спалаху гепатиту А можуть бути харчові продукти або питна вода. На цих факторах зараз сфокусована робота лікарів-епідеміологів, які розслідують спалах.

Related video

Спалах гепатиту А у Вінницькій області було визнано надзвичайною ситуацією на обласному рівні. З цієї причини протиепідемічні заходи було посилено. Про це у вівторок, 31 жовтня, повідомляє прес-центр Міністерства охорони здоров'я України.

Як зазначається в джерелі, у регіоні посилюється нагляд за процедурами з прибирання та дезінфекції громадського транспорту. Здійснюється тимчасове обмеження на проведення ярмарків і масових заходів, пов'язаних із продажем домашніх товарів.

Місцева влада також посилює контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм і правил у загальних і регіональних ринках. У Вінниці триває проведення освіти на віддаленому навчанні, включно з позашкільними уроками та заняттями спортивних і мистецьких гуртків. Це відповідне рішення було ухвалено на засіданні обласної комісії з питань техногенної та екологічної безпеки, а також у разі надзвичайних ситуацій.

"Епідемічна статистика показує, що джерело інфікування досі продовжує існувати. Причинами спалаху гепатиту А можуть бути харчові продукти або питна вода. На цих факторах зараз сфокусована робота лікарів-епідеміологів, які розслідують спалах", — додав головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Наразі в лікарнях області залишаються 144 пацієнти, 32 дорослих і 10 дітей уже виписали.

За даними МОЗ, лікарі-епідеміологи Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб і групи оперативного реагування Центру громадського здоров'я обстежують працівників епідемічно небезпечних сфер. Це ринки та підприємства з виробництва продуктів масового споживання, молочної продукції, об'єктів централізованого водопостачання та підприємства, що забезпечують продаж питної води та її розвезення містом.

Захворювання на гепатит А у Вінниці: що відомо

24 жовтня, у Вінниці госпіталізували 60 осіб через спалах вірусного гепатиту А. Із підтвердженими діагнозами на лікарняних ліжках опинилися 60 осіб, зокрема — 14 дітей.

А 26 жовтня представники МОЗ України отримали дані про 84 підтверджені випадки захворювання на вірусний гепатит А у Вінниці.