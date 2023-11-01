Поліс від 1175 грн — як суттєво зекономити на КАСКО

В ARX ціна на МініКАСКО починається від 1175 грн. І це дуже вигідно, адже передбачає покриття за основним ризиком – ДТП.

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Поліс КАСКО — це надійний додатковий захист авто. Саме він відшкодує ваші збитки, бо обов’язкова Автоцивілка покриє збитки протилежної сторони. Але іноді водіїв зупиняє ціна поліса КАСКО або специфічні вимоги до авто, наприклад, обмеження строку експлуатації. Допоможе МініКАСКО — захист від ДТП та зайвих витрат.

Що таке МініКАСКО

МініКАСКО — це вдале поєднання низької ціни та надійного захисту. Цей поліс передбачає покриття за основним ризиком на дорогах — ДТП. Він не покриває такі ризики як викрадення або стихійні лиха, внаслідок чого є цілком доступним.

В ARX ціна починається від 1175 грн. Сума покриття при цьому від 50 до 250 000 грн. Наприклад, на Outlander 2019 року з київською реєстрацією, з варіантом покриття "Збитки внаслідок ДТП без вини + Збитки внаслідок ДТП з вини" на 250 000 грн, поліс Міні КАСКО складає усього 11 400 грн.

Така страховка підійде саме для тих, хто вміє рахувати та заощаджувати.

Які ризики покриває МініКАСКО

Захист МініКАСКО передбачає:

Повну компенсацію у разі загибелі автомобіля внаслідок ДТП (як з вашої вини, так і без)

Компенсацію збитків внаслідок ДТП, у якої винуватець — ви

Компенсацію збитків внаслідок ДТП, яка сталася без вашої вини.

При придбанні поліса МініКАСКО огляд не проводиться, адже авто страхується не на повну вартість, а на ліміт відповідальності. Придбати договір можна дистанційно з допомогою менеджера страхової компанії або працівника Контакт-центру ARX. Обмежень за строком експлуатації авто також немає. МініКаско можна придбатиокремо, незалежно від наявності основного поліса КАСКО в ARX. Цей поліс діє на території України.

Застосунок MyARX

Застосунок MyARX — це сучасне рішення для страхування. Його можна завантажити на смартфон та позбавитися клопоту з паперами. MyARX корисний тим, що там можна зберігати усі свої страхові договори, у тому числі й МініКаско, а також договори родини. У застосунку зручно спілкуватися з компанією, купувати нові договори, і все це працює навіть офлайн.

Доступна також функція огляду авто без візиту в офіс — можна зробити відеофіксацію та придбати поліс КАСКО онлайн за допомогою менеджера. Нещодавно застосунок вдосконалили: тепер можна стежити за поетапним врегулюванням справи (реєстрація справи, розгляд справи, визначення суми збитку, рішення по справі, сума виплати і одержувач).

MyARX встановлюється через Google Play aбо AppStore.

Тож, підсумуємо: за допомогою МініКАСКО забезпечити себе додатковим захистом для авто за розумні гроші цілком можливо, та ще й зробити все дистанційно. А зручний мобільний додаток допоможе стежити за своїми договорами у смартфоні. Страхуватися з ARX надійно та безпечно, кожного дня компанія сплачує клієнтам близько 5 млн грн відшкодувань.