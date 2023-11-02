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Україна

Торгував персональними даними українців: поліцейському з Сум загрожує до 6 років тюрми

ДБР, правоохоронці, продаж інформації, затримали правоохоронця
Фото: державне бюро розслідувань | Судитимуть правоохоронця, який торгував персональною інформацією українців

Працюючи в органах Нацполіції чоловік продавав інформацію із закритих баз даних. За мінімальний обсяг даних він зі спільниками брав з клієнтів 200 доларів.

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ДБР завершило розслідування відносно правоохоронця, який продавав із закритих баз даних персональну інформацію українців. Про це повідомляють у пресслужбі ДБР.

За інформацією розслідування, незаконну схему організували декілька осіб. Вони створили чат-бот у Telegram у якому можна було запросити персональні дані потрібної особи.

Після отримання замовлення зловмисники зверталися до правоохоронця, який знаходив та передавав потрібну інформацію з закритих баз даних.

У бюро розслідування кажуть, що за гроші охочі могли отримати різну закриту інформацію про будь-яку особу: від дат перетину держкордону до володіння майном.

"Також популярністю серед клієнтів користувалася інформація про притягнення особи до адміністративної чи кримінальної відповідальності, місце реєстрації тощо", — йдеться у повідомленні.

За персональні дані українців правоохоронець зі спільниками брали різні суми в залежності від запитуваної інформації. Втім за мінімальний обсяг даних потрібно було заплатити близько 200 доларів. Кошти за "послуги" клієнти перераховували на криптогаманець.

ДБР, правоохоронець, Нацполіція Fullscreen
Судитимуть правоохоронця, який торгував персональними даними українців
Фото: державне бюро розслідувань
ДБР, правоохоронець, Нацполіція Fullscreen
Судитимуть правоохоронця, який торгував персональними даними українців
Фото: державне бюро розслідувань
ДБР, правоохоронець, Нацполіція Fullscreen
Судитимуть правоохоронця, який торгував персональними даними українців
Фото: державне бюро розслідувань
ДБР, правоохоронець, Нацполіція Fullscreen
Судитимуть правоохоронця, який торгував персональними даними українців
Фото: державне бюро розслідувань
ДБР, правоохоронець, Нацполіція
ДБР, правоохоронець, Нацполіція
ДБР, правоохоронець, Нацполіція
ДБР, правоохоронець, Нацполіція

Повідомляється, що на сьогодні підозрюваний правоохоронець звільнений з органів Нацполіції України. Чоловіка підозрюють у несанкціонованому копіюванні інформації, що призвело до її витоку. За таку діяльність йому загрожує до 6 років позбавлення волі.

Також правоохоронці продовжують розслідування відносно організаторів торгівлі, матеріали стосовно яких виділене в окреме провадження.

Нагадаємо, в Україні судитимуть київського суддю, який підтримував окупацію українських територій. Також чоловік закликав знайомих, з тимчасово окупованих територій працювати на російську владу.

Також правоохоронці завершили розслідування відносно командира однієї з військових частин Миколаївщини, який безпідставно нараховував кошти військовим. Через службову недбалість офіцера військовослужбовцям було виплачено майже 4,6 млн грн.