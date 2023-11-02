Торгував персональними даними українців: поліцейському з Сум загрожує до 6 років тюрми

Працюючи в органах Нацполіції чоловік продавав інформацію із закритих баз даних. За мінімальний обсяг даних він зі спільниками брав з клієнтів 200 доларів.

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ДБР завершило розслідування відносно правоохоронця, який продавав із закритих баз даних персональну інформацію українців. Про це повідомляють у пресслужбі ДБР.

За інформацією розслідування, незаконну схему організували декілька осіб. Вони створили чат-бот у Telegram у якому можна було запросити персональні дані потрібної особи.

Після отримання замовлення зловмисники зверталися до правоохоронця, який знаходив та передавав потрібну інформацію з закритих баз даних.

У бюро розслідування кажуть, що за гроші охочі могли отримати різну закриту інформацію про будь-яку особу: від дат перетину держкордону до володіння майном.

"Також популярністю серед клієнтів користувалася інформація про притягнення особи до адміністративної чи кримінальної відповідальності, місце реєстрації тощо", — йдеться у повідомленні.

За персональні дані українців правоохоронець зі спільниками брали різні суми в залежності від запитуваної інформації. Втім за мінімальний обсяг даних потрібно було заплатити близько 200 доларів. Кошти за "послуги" клієнти перераховували на криптогаманець.

Судитимуть правоохоронця, який торгував персональними даними українців Фото: державне бюро розслідувань Судитимуть правоохоронця, який торгував персональними даними українців Фото: державне бюро розслідувань Судитимуть правоохоронця, який торгував персональними даними українців Фото: державне бюро розслідувань Судитимуть правоохоронця, який торгував персональними даними українців Фото: державне бюро розслідувань

Повідомляється, що на сьогодні підозрюваний правоохоронець звільнений з органів Нацполіції України. Чоловіка підозрюють у несанкціонованому копіюванні інформації, що призвело до її витоку. За таку діяльність йому загрожує до 6 років позбавлення волі.

Також правоохоронці продовжують розслідування відносно організаторів торгівлі, матеріали стосовно яких виділене в окреме провадження.

Нагадаємо, в Україні судитимуть київського суддю, який підтримував окупацію українських територій. Також чоловік закликав знайомих, з тимчасово окупованих територій працювати на російську владу.

Також правоохоронці завершили розслідування відносно командира однієї з військових частин Миколаївщини, який безпідставно нараховував кошти військовим. Через службову недбалість офіцера військовослужбовцям було виплачено майже 4,6 млн грн.