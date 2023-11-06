Всесвітній день шкільного молока: в Україні провели конкурс для закладів освіти

Переможці отримали призи від організаторів та партнерів конкурсу.

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З нагоди Всесвітнього дня шкільного молока, що цьогоріч відзначався 27 вересня, відбувся черговий конкурс для закладів освіти, що вкотре ініціювали виробники та переробники молока України.

Основна мета проведення конкурсу — підвищення рівня обізнаності серед дітей та дорослих про користь для здоров’я молока та молочних продуктів, привернення уваги та актуалізація проблеми здорового харчування з фокусом на молоко та молочні продукти, формування суспільного запиту на якісне і безпечне молоко та молочні продукти.

Нагадуємо, що 27 жовтня Уряд схвалив Стратегію реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року, з поміж цілей якої є сприяння свідомому вибору здорового харчування через освіту.

Конкурс проводився з 1 вересня 2023 року до 27 вересня 2023 року. Учасником конкурсу міг стати будь-який заклад освіти, а переможців обирали за такими критеріями:

Кількість проведених заходів за час тривалості конкурсу. Кількість офлайн-заходів, зокрема проведених у навчальному закладі з різними активностями. Кількість проведених у навчальному закладі відкритих уроків, лекцій, виховних годин. Кількість публікацій, оприлюднених на сторінці навчального закладу про участь у конкурсі та про всі проведені заходи. Цільова аудиторія, яка охоплена проведеними заходами.

Всього 284 заклади освіти із 19 областей України взяли участь у конкурсі та провели тематичні активності у своїх школах, дитячих садках, громадах. Учасники заохочувалися організаторами конкурсу використовувати навчальні тематичні матеріали, що доступні на платформі ЗНАЇМО. Всього до лекцій, відкритих та профорієнтаційних уроків, конкурсів, вуличних просвітницьких акцій, екскурсій, флешмобів, кулінарних майстеркласів та інших заходів, організованих закладами освіти, було залучено понад 300 000 осіб!

Оголошуємо переможців, які отримали головні призи від агропромхолдингу "Астарта-Київ":

Гадяцький ліцей №1 імені Олени Пчілки, Полтавська область.

Гімназія № 315 з поглибленим вивченням іноземних мов, м.Київ.

Дитячий садок-ясла №1 м.Чортків, Тернопільська область.

Окрім цього швейцарсько-українською програмою "Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України" було обрано ще трьох переможців з територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, а саме: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області. Заявок з цих областей всього надійшло 60, а переможцями стали:

Єланецький ліцей №1, Миколаївська область.

Роменська ЗОШ І-ІІІ ступенів №11, Сумська область.

Опорний заклад загальної середньої освіти "Академічний" м.Краматорськ, Донецька область.

Спеціальні подарунки у вигляді молочної продукції отримають:

Нікопольська міська дитяча лікарня (Дніпропетровська область) від компанії "Молочний альянс".

Запорізька гімназія №89 (м.Запоріжжя) від компанії "Люстдорф".

Криворізький ліцей №119 (м.Кривий Ріг) від ТМ "Канів".

Глухівська загальноосвітня школа №1 (Сумська область) від компанії "Молокія".

Вітаємо переможців та нагадуємо, що на платформі ЗНАЇМО також можна переглянути нове відео "Шлях Молока", з якого діти та батьки дізнаються про контроль якості та безпечності молока та молочних продуктів та які лабораторні дослідження та перевірки в Україні проходить молоко, щоб потрапити на полиці магазинів.

Заходи проводяться компаніями "Люстдорф", "Молочний альянс", "Молокія", ТМ "Канів", агропромхолдингом "Астарта-Київ" за інформаційної підтримки Міністерства освіти і науки України та у співпраці з Українським інститутом розвитку освіти за підтримки Швейцарії в межах швейцарсько-української програми "Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України", що впроваджується Дослідним інститутом органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія) у партнерстві із SAFOSO AG (Швейцарія).