В "Дії" запустили нову важливу послугу: як нею скористатися

В застосунку можна сплатити штраф за адміністративне правопорушення.

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В застосунку "Дія" запустили нову послугу, завдяки якій можна сплачувати штрафи за адмінпорушення без довгих бюрократичних процедур та поїздок до суду. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За словами очільника Мінцифри, лише за кілька кліків у смартфоні тепер можна закрити справу про правопорушення, сплативши штраф.

"Через необачність можна вчинити адмінпорушення. Наприклад, закурити в невстановленому місці або порушити правила торгівлі. Після цього на людину чекає штраф, який запускає довгий і нудний процес. Потрібно їхати до суду та стояти в чергах, щоб отримати судову постанову та реквізити для сплати штрафу й судового збору. І лише потім іти в банк", — нагадав Федоров.

Як сплатити штраф за адміністративне правопорушення в "Дії" — покрокова інструкція

Відкрийте розділ "Судові справи" або "Судові штрафи". Оберіть штраф. Сплатіть штраф.

Квитанція автоматично надійде до суду, який після зарахування коштів закриє вашу справу.

Зазначимо, що 30 жовтня міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів подробиці про реєстр військовозобов'язаних "Оберіг", що з'явився ще до початку великої війни. Тоді він також заперечив надходження в "Дію" повісток.

"Не буде повісток у "Дії". (…) Можу сказати вам впевнено, що не буде повісток в "Дії", — сказав Федоров.

Нагадаємо, реєстр містить різну інформацію про військовозобов'язаних, зокрема їхні персональні дані та контактну інформацію, доступ до якої отримають співробітники ТЦК та СП.