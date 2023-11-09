Волонтерка Яна Матвійчук: "Проти мене готується потужне російське ІПСО. Росія намагається знищити волонтерство в Україні"

Яна Матвійчук – волонтерка та підприємиця – стверджує, що волонтерський рух в Україні зараз перебуває під потужним ударом російських ІПСО та інформаційних вкидів. Матвійчук Яна наголошує, що проти неї зараз також готується масштабна інформаційна атака. Мета у цього єдина – знищити волонтерство в Україні, щоб послабити фронт на підтримку ЗСУ. Стоять за цим російські спецслужби. Як же ж росіяни намагаються розколоти українське суспільство, які атаки роблять на волонтерів і чому це небезпечно – читайте у цьому матеріалі.

Related video

Яна Матвійчук про інформаційні атаки на волонтерів

Зараз росіяни активізувалися і намагаються знищити українське волонтерство. Проти волонтерів ведеться індивідуальна кампанія. Росіяни намагаються втілити нові методи ІПСО, тому атакують волонтерів індивідуально. Наприклад, готується масштабна кампанія проти Яни Матвійчук.

Причиною такої тактики є неспроможність росіян захопити Авдіївку та здіснити якісь значущі прориви на фронті. Російські спецслужби добре розуміють, що міцність українського війська значно залежить від волонтерів та громадських діячів, які активно закривають потреби військових, закуповують дрони, медикаменти, авто, обладнання і роблять все можливе для зміцнення ЗСУ.

Коли росіянам стало зрозуміло, що чогось масштабного на фронті вони здійснити не можуть, то почали намагатися розвалити український тил. Головним засобом стали ІПСО, які регулярно з’являються в українському інформаційному просторі. Яна Матвійчук каже, що зараз ці удари розпочалися з новою силою і зокрема проти неї також.

Прикладом ворожої ІПСО стала інформація про те, що Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного збираються відсторонити. Нардеп Володимир Ар’єв став тим, хто перший запустив це ІПСО в український інфопростір. У своєму Фейсбук він опублікував інформацію від "надійного джерела" про те, що Міністр оборони України Рустем Умєров вніс подання на Ставку щодо звільнення з посади Валерія Залужного.

Пізніше нардеп Ар’єв спростував цю інформацію, але до того часу вона вже активно поширилася у медіа, набула розголосу та викликала обурення у суспільстві.

І хоча доволі швидко стало зрозуміло, що "звільнення Залужного" – це російське ІПСО, але метод спрацював. Про це писали в медіа, це обговорювали і ця "новина" викликала потужну дискусію серед тих, кому подобається і не подобається Залужний. Тобто, всі думки вийшли у публічне поле і почав відбуватися ще один розкол в українському суспільстві. Цього і добивалися росіяни.

Яна Матвійчук вважає, що окрім представників влади та військового керівництва, під значним ударом ворожих інформаційних вкидів перебувають і волонтери, а також вона сама, оскільки Яна Матвійчук займається волонтерством з перших днів повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Російські спецслужби намагаються добитися того, щоб волонтерство в Україні припинилося. Для цього волонтерів намагаються полити брудом, щоб зменшити довіру і від суспільства, і від військових, і від інших колег-волонтерів.

Волонтерка Яна Матвійчук повідомила про інформаційні вкиди проти волонтерів

Матвійчук Яна стверджує, що проти неї зараз також готується масштабна інформаційна атака. З початку повномасштабного вторгнення Яна Матвійчук, як власниця декількох успішних бізнесів, почала активно допомагати ЗСУ, добровольцям та парамедикам. У перші тижні великої війни Яна Матвійчук зібрала понад 100 млн грн на потреби військових. Окрім того, підприємиця особисто допомагає Запорізькому військовому госпіталю, батальйону "Братство" та парамедикам на Запорізькому напрямку. Зокрема, медичний координатор Оксана Корчинська особисто подякувала Яні Матвійчук за активну волонтерську діяльність.

Зараз Яна Матвійчук стверджує, що за активну допомогу військовим, добровольцям та парамедикам, проти неї розпочали брудну піар-кампанію. Яна Матвійчук повідомила, що до топових українських ЗМІ почали звертатися щодо публікації замовних матеріалів про неї та інших волонтерів, щоб підірвати довіру до волонтерського руху та знищити репутацію волонтерів у очах громадянського суспільства. Представникам ЗМІ пропонують великі суми за такі публікації. Лише питання часу, хто згодиться продатися та почати ще більше розколювати волонтерський рух в Україні.

Очевидно, що подібні піар-кампанії регулярно відбуваються проти великих українських волонтерських організацій та окремих осіб-волонтерів. Проте зараз Яна Матвійчук стверджує, що почалися спроби інформаційних вкидів проти неї.

Чому саме проти волонтерки середнього рівня намагаються опублікувати неправдиві матеріали – загадка. Але є припущення, що російські спецслужби випробовують нові методи, щоб знищити волонтерський рух в Україні та розколоти суспільство. Зрозуміло, що агентура рф не може знищити потужних волонтерів з величезною довірою, а тому намагається відпрацювати і відточити нову схему знищення репутації та довіри на волонтерах середньої ланки. Як тільки ця схема зазнає успіху – наступними стануть найбільші волонтерські організації.

Інформаційні атаки зараз спрямовані саме на волонтерів середньої ланки, оскільки ця група доволі рідко публічно говорить про свою волонтерську діяльність. А тому і є вразливою.

Наприклад, що стосується самої Яни Матвійчук, то окрім допомоги військовим, волонтерка також заснувала благодійний фонд Women’s Aid International, який активно допомагає людям похилого віку, людям з інвалідністю та вимушеним переселенцям у Дніпровському та Дарницькому районах міста Києва. Фонд Яни Матвійчук був заснований навесні 2022 року і вже спільно з партнерами надав допомогу декільком тисячам людей.

Також волонтерка передала вже декілька авто для евакуації поранених бійців, активно співпрацювала із Запорізьким військовим госпіталем, коли він був під керівництвом Віктора Писанка, допомагає військовим у тилу, які проходять реабілітацію. Саме всі вищенаведені факти стали приводом для того, щоб почати активну кампанію поливання брудом українських волонтерів.

Наразі важливо не вірити пропаганді ворога та мислити критично про те, що ви читаєте та з яких джерел. Інформаційна гігієна та медіаграмотність дозволять уникнути згубного впливу російських ІПСО, які націлені на знищення волонтерського руху в Україні. Якщо ж українське суспільство не зможе встояти перед навалою російських інформаційних вкидів – українському волонтерству може настати кінець. А це несе значні ризики і для війська, і для громадянського суспільства, і для незалежності України.

Яна Матвійчук – підприємиця, волонтерка, активна учасниця громадянського суспільства, власниця креативного агентства ARENA CS. З початку повномасштабного вторгнення Яна Матвійчук зібрала понад 100 млн грн на потреби армії та парамедиків.