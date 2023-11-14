10 років за рік – експерт розповів про можливі маніпуляції зі звітністю "Укрнафти"

На думку Михайла Шнайдера, керівництво "Укрнафти", звітуючи про рік своєї праці, могло вдатися до маніпуляції.

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Керівник державної компанії "Укрнафта" Сергій Корецький у соцмережах відзвітував про рік своєї праці на чолі підприємства, котре, за його словами, принесло 20 мільярдів гривень чистого прибутку. Але, насправді, топменеджер компанії міг вдатися до маніпуляції, розрахованої на не вельми обізнану аудиторію. Таку думку висловив політичний експерт Михайло Шнайдер на власній сторінці у соцмережі Facebook, передає "Телеграф".

За його словами, справа набагато простіша, і такий результат був забезпечений попередниками Сергія Корецького на посаді голови "Укрнафти" та рішеннями, що було прийнято рік тому, ще до його призначення керівником компанії.

Як стверджує Михайло Шнайдер, понад 10 років тривала судова суперечка щодо долі 600 мільйонів кубометрів природного газу, котрий був відібраний у "Укрнафти" рішенням уряду. Нарешті, у минулому році, ще до призначення Сергія Корецького керівником "Укрнафти", за мировою угодою суд повернув ці 600 мільйонів кубів підприємству.

"Але, "Укрнафта" продала цей газ, який було відсуджено ексменеджментом і є виключно досягненнями старої команди, близьким до пана Корецького бізнес-структурам за ціною 18 тисяч гривень. Тобто, на момент націоналізації, пан Корецький отримав подарунок від папєрєдників у вигляді газу, який продавши по ринковим на той час 24 тисячам гривень міг отримати 14 мільярдів прибутку просто перекладаючи папери", — стверджує Михайло Шнайдер.

Втім, це може виявитися не єдиним джерелом надприбутків "Укрнафти", про які відзвітував Сергій Корецький. Іншим, як стверджує експерт, може бути націоналізація Кременчуцького нафтопереробного заводу. Раніше завод переробляв "укрнафтівську" нафту, отримував прибутки від реалізації нафтопродуктів і платив мільярди гривень податків в бюджет.

З його націоналізацією вся реалізація нафтопродуктів перейшла до "Укрнафти", а заводу кидають, за виразом Михайла Шнайдера, лише "кістки з барського столу", компенсуючи тільки витрати на переробку.

"Таким чином, з двох окремих компаній, фактично зроблено одну з єдиним центром прибутку — в "Укрнафті". І саме завдяки цьому зʼявилися додаткові мільярдні "досягнення" у вигляді прибутку від реалізації нафтопродуктів і мільярдів додатково сплачених податків Корецьким в "Укрнафті". Бо ці прибутки і податки мав сплатити Кременчуцький НПЗ, як окреме підприємство. Тому порівнювати досягнення двох фактично об’єднаних підприємств з діяльністю самої "Укрнафти" минулих років без "Укртатнафти" є свідомою маніпуляцією", — наголошує у своїй публікації Михайло Шнайдер.