Найуспішніший підрядник армії - Forbes дізнавалися, як і над чим працює зараз "Українська Бронетехніка"

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За словами гендиректора підприємства "Українська Бронетехніка" Владислава Бельбаса, до повномасштабного вторгнення продажі мінометів 60 мм, 82 мм та 120 мм сягали кількох сотень на рік. Після початку великої війни компанія вже виготовила понад тисячу мінометів, зазначив Владислав Бельбас в інтерв'ю Forbes.

"Наприклад, 120-й міномет ми випробовували понад два роки, у ході тестування провели понад 5500 пострілів. Але зараз наш 120 мм міномет – єдиний серед українських виробників взято на озброєння" — зазначає Бельбас.

"Українська бронетехніка" продовжує виробляти та постачати бронеавтомобілі "Новатор", а також із метою задоволення потреб наших оборонців розробляє машину на заміну "Варти" без білоруських комплектуючих".

"Наступного року Міністратегпром декларує максимальне залучення внутрішнього виробника до виконання оборонного замовлення. Працюємо, щоб суттєво збільшити українську частку в загальному обсязі закупівель", — додав гендиректор підприємства.