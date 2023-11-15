"Метінвест" Ахметова за 9 місяців скоротив виробництво сталі та чавуну

"Метінвест" скорочує виробництво: за 9 місяців вироблення сталі та чавуну впало майже на 50%.

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За підсумками січня-вересня компанія "Метінвест" Ріната Ахметова знизила виплавку сталі на 43% порівняно з аналогічним періодом минулого року — до 1,531 млн тонн. Про це повідомляють у пресрелізі материнської компанії Metinvest B.V.

Виробництво чавуну за той самий період знизилося на 46%, до 1,344 млн тонн, коксу — на 31%, до 948 тис. тонн.

На сьогодні українські підприємства групи, окрім розташованих у Маріуполі та Авдіївці, продовжують працювати з різним рівнем завантаження з огляду на фактори безпеки, наявність електропостачання, а також логістичні та економічні чинники, пояснюють у компанії.

У третьому кварталі 2023 року виробництво чавуну знизилося на 10% порівняно з попереднім кварталом — до 425 тис. тонн переважно через зупинку на плановий капремонт доменної печі №1 на "Каметсталі". У результаті виробництво сталі знизилося на 8% — до 499 тис. тонн. За дев'ять місяців виплавка чавуну і сталі групи знизилася на 46% і 43%. Зупинка виробництва на маріупольських комбінатах з кінця лютого 2022 року була частково компенсована обсягами на "Каметсталі".

Раніше ГМК Центр опублікував дослідження, з якого випливає, що ситуація в українському гірничо-металургійному секторі України продовжує погіршуватися. За перше півріччя виробництво залізорудної сировини на рівні підприємств скоротилося на 30-50% р/р, а гірничо-збагачувальні комбінати працюють у середньому на 30-40% від потужності.

Основна причина кризи в галузі — знищення великих металургійних підприємств, блокування портів, а також зростання тарифів на залізничні перевезення та електроенергію, через що собівартість української продукції зростає, позбавляючи її конкурентоспроможності на світових ринках.

Щоб врятувати галузь, необхідно нарощувати обсяги експорту новим морським коридором, забезпечити збільшення внутрішнього попиту на сталь, а також стримувати тарифи від подальшого зростання.