Формальні відписки та відмовки: Фонд гарантування бездіє у ситуації з підприємства-позичальниками банку "Конкорд"?

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Компанії, які взяли в банку "Конкорд" кредити під заставу своїх депозитів, з початком процедури ліквідації банку опинилися в патовій ситуації – згідно із законом відсотки за депозитами більше не нараховуються, а ось за кредитами вони платити зобов'язані. Але як розповіла в коментарі "УНН" представник компаній, юрист Катерина Ткаченко, вихід із ситуації, що ставить під загрозу роботу компаній, все ж таки є, але для цього потрібні кроки з боку Фонду гарантування вкладів.

Ситуація виникла через особливість законодавчої процедури ліквідації банків, якою передбачено, що нарахування відсотків за депозитами зупиняється в день ухвалення рішення про ліквідацію. Але, як каже юрист, питання можна вирішити – банк має право на звернення стягнення на предмет застави (депозит), а предмет застави автоматично переходить до банку, як заставодержателя. Ця процедура не потребує будь-якого окремого договору. Також можна провести процедуру реструктуризації кредитних зобов’язань (зменшення відсоткової ставки).

Проте, Фонд гарантування, починаючи з 1 серпня (день, коли було оголошено рішення регулятора про відкликання ліцензії та ліквідацію банку "Конкорд") не розпочав вирішення ситуації – більше того, там практично не реагують на звернення компаній.

"І скільки ми не зверталися – і листи, і запити, і адвокатські запити, і в будь-якій формі – ми нарахували 30 звернень за 3 місяці, і на жодне у нас немає жодної відповіді. Ми писали електронною поштою, через Укрпошту, подавали і через канцелярію", — розповіла юрист.

Ще 14 серпня підприємства перший раз офіційно звернулися з проханням звернути стягнення на предмет застави (депозит).

Однак з цього часу не вчинено жодних дій ні для звернення стягнень, ні зменшення відсотків за кредитами. Процес затягується.

За словами Ткаченко, від Фонду вони змогли досягти лише відписки.

"Усі якісь обіцянки. І скільки б ми не писали, не зустрічалися – щоб нам зробили реструктуризацію – знизили відсоток, і одразу погасили за рахунок депозитів… Ми ж це пишемо вже четвертий місяць. Нічого не робиться, лише відсотки нараховуються", — розповіла Ткаченко.

За її словами, підприємства критично потребують вирішення ситуації, адже щомісяця їм нараховуватимуться відсотки за кредитом, а це 150 – 170 тисяч щомісяця – які підприємства сплачують. І це вкрай негативно впливає на їхню діяльність, ставлячи під загрозу подальшу роботу підприємств.

Юрист пояснила, що така ситуація, спричиняє збитки підприємствам, які наразі розглядають можливість звернення до правоохоронців із заявами про порушення кримінального провадження за ст. 364 (зловживання службовим становищем), ст. 367 (службова недбалість, невиконанням службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них) КК України з боку посадових осіб Фонду гарантування.