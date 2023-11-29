Замкерівника Нацполіції, якого через скандал відсторонили від роботи, продовжує працювати, — ЗМІ

Через місяць після оприлюднення скандального розслідування в Нацполіції так і не повідомили про результати перевірки щодо Тишлека.

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Заступник голови Національної поліції України Дмитро Тишлек, якого на період розслідування мали відсторонити від роботи, продовжує виконувати свої посадові обов'язки. Про це повідомляє "Українська правда".

Після оприлюднення розслідування журналістів Bihus.Info про те, що заступник керівника Нацполіції Дмитро Тишлек пов'язаний із криміналітетом, а в його дружини є російський паспорт, правоохоронця, за словами очільника МВС Ігоря Клименка, відстронили від роботи.

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У свіжому розслідуванні "Української правди" журналісти заявили, що відсторонення від роботи заступника голови Нацполіції України Дмитра Тишлека не відбулося.

"За інформацією джерел "УП" в правоохоронних органах, Тишлек продовжує їздити на роботу", — повідомив журналіст Михайло Ткач.

Через місяць після оприлюднення розслідування в Нацполіції так і не повідомили про результати перевірки щодо Тишлека.

Скандал із Тишлеком: що відомо

Дмитро Тишлек був призначений заступником керівника Нацполу навесні 2023 року. До цього він очолював столичний Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції, керував Департаментом захисту економіки в Дніпрі та Житомирі, а до 2014 року працював на рідній Донеччині. Його дружина — Олександра Балакай, у нульових у Ростовській області отримала громадянство РФ і досі зберігає російський паспорт.

Теща правоохоронця Марія Балакай мешкає в Росії. Улітку 2018 року вона приїхала в Україну, купила житло, виписала довіреність на дочку, передавши право розпоряджатися нерухомістю, і повернулася до Росії.

Згідно з розслідуванням Bihus.Info, заступник голови Нацполіції мешкає в будинку бізнесмена Віталія Нечипоренка, який є співвласником компанії разом із російським кримінальним авторитетом на прізвисько "Полузверь". Також журналісти з'ясували, що в Нечипоренка є бізнес із таким собі Андріаном Родіним, у якого є проблеми з поліцією.

Після гучного скандалу Дмитро Тишлек звернувся до ДБР щодо розслідування щодо самого себе та заявив, що журналісти перекрутили деякі факти з його біографії.

Нагадаємо, що команда Bellingcat проведе власне розслідування отруєння дружини начальника ГУР Міністерства оборони України Кирила Буданова.

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