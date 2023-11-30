Суддя Босий тікає. Журналісти показали, як голова Госпсуду Києва реагує на питання про розлучення

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Голова Господарського суду Києва Вадим Босий, якому закидають фіктивне розлучення з дружиною задля приховування статків, відмовляється коментувати свої фінансові зловживання і підозри у незаконному збагаченні. Напередодні повторних перевірок, які мають здійснити Національне агентство з питань запобігання корупції та Вища кваліфікаційна комісія суддів, Босий уникає спілкування з журналістами. Про це йдеться в сюжеті проекту розслідувань "Стоп корупції", передає "УНІАН".

"Голова Господарського суду Києва з травня цього року Вадим Босий за іронією долі виявився зовсім не босим. … Судячи з декларації, він майже безхатько і без авто. У звітах, поданих до 2021 року Вадим Босий вказав, що живе в квартирі, яка належить його матері, а їздить на Lexus NX300 2014 року, власником якого є його батько-пенсіонер із Переяслава-Хмельницького", — йдеться в сюжеті. Журналісти нагадали, що однією з ключових претензій до Босого є його фіктивне розлучення з дружиною, яке дало змогу не вказувати в декларації записане на неї та її родичів майно, яким фактично користувався Босий спільно з "колишньою". Йдеться про квартири і автомобілі. Крім того, в деклараціях Босий не вказував і дитину, яка народилась від нібито екс-дружини через три роки після "розлучення".

Журналісти прийшли на одне з засідань за участі Вадима Босого, аби поставити йому запитання про незаконне збагачення і приховування статків через фіктивне "розлучення". Проте суддя відмовився відповідати, заявивши про необхідність подавати запит до прес-служби. Так само суддя проігнорував запитання журналістів у коридорі на шляху до іншого судового засідання.

Журналісти отримали підтвердження в апараті Київської обласної ради, що "колишня" дружина Босого Катерина Прокопчук у період роботи в цьому органі – у час, коли на неї оформлювалися квартири судді – заробила всього 314 тис. грн за два роки. Чого явно не достатньо для придбання житла в комплексі бізнес-класу. Крім того, не маючи достатніх доходів, жінка придбавала квартиру і в 2019 році у ЖК Джек Хаус у середмісті столиці, орієнтовною вартістю від 400 тис. доларів, а ще одну квариру на понад 100 кв. м подарувала 22-річній дочці.

Журналісти також відвідали фермерське господарство на Переяславщині, де проживають батьки Вадима Босого, аби з’ясувати, чи у них достатньо статків, аби давати синові користуватися дорогим авто, купувати квартири і допомагати фінансово (допомогу Босий раніше показував в деклараціях). Батьки з репортерами спілкуватися відмовилися.

Автори нагадали, що Вадим Босий відомий завдяки гучним справам, таким як відсудження двох мільярдів гривень у київського метрополітену для російського олігарха Павла Фукса, а також фігуруванням на "плівках судді Вовка".

Раніше активісти звернулися до Національного агентства з запобігання корупції щодо перевірки достовірності інформації в деклараціях Голови Господарського суду Києва Вадима Босого та ознак незаконного збагачення і недостовірного декларування. НАЗК відмовлялась розглядати скаргу, посилаючись на воєнний стан. Проте після ухвалення Верховною радою закону про відновлення електронного декларування, будь-які обмеження на проведення таких перевірок відсутні.

Так само активісти розраховують на проведення повторних перевірок з боку Вищої кваліфікаційної комісії суддів. До її компетенції входить перевірка декларацій доброчесності судді, яку він подає щороку і де вказує про відсутність конфлікту інтересів, подання достовірних відомостей щодо фінансового стану тощо. Раніше ВККС відмовилась розглядати скаргу, посилаючись на формальні обмеження, після чого представники громадськості підготували нові деталізовані скарги щодо декларацій за 8 останніх років перебування Босого на посаді судді. У разі виявлення порушень, його можуть позбавити мантії та притягнути до кримінальної відповідальності.