Як захистити авто від воєнних ризиків?

В умовах війни захист авто — дуже актуальний запит, бо внаслідок бомбардувань багато автовласників зазнали суттєвих фінансових збитків. І якщо рік тому з цим не можна було нічого зробити, то зараз ситуація змінилася. Страхові компанії вже розробили дієвий захист авто від воєнних ризиків, давайте розглянемо його переваги.

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КАСКО "Залізний купол" — покривається навіть повна загибель авто

Страхова ARX створила спеціальну програму КАСКО "Залізний купол", яка покриє пошкодження авто від ракет, безпілотників та боєприпасів, уламків будівель.

Унікальність програми у тому, що покривається навіть повна загибель машини, така пропозиція є винятком на українському ринку.

Які автівки страхуються та інші деталі покриття

Страхуються автівки віком до 15 років, вартістю до 5 000 000 грн;

Покривається пошкодження або повна загибель ТЗ внаслідок прямого або опосередкованого впливу будь-яких видів ракет та БПЛА на умовно безпечній території України (визначається згідно із чинним на дату настання події переліком Мінреінтеграції);

Якщо безпілотник/ракета влучить в будівлю та уламки БПЛА/будівлі пошкодять авто, це також покривається в рамках цього продукту.

Франшиза та страховий тариф

Франшиза становить лише 10% від страхової суми;

Пропонуються різні терміни страхування — 3 місяці, 6 місяців або 1 рік;

Страховий тариф (на вибір клієнта) залежить від строку страхування: 3 місяці – 1%, 6 місяців – 1,5%, 1 рік – 2%;

Сплата одноразовим платежем при укладенні договору.

Як придбати КАСКО "Залізний купол"

Придбати КАСКО "Залізний купол" можна окремо, навіть без основного КАСКО в ARX або іншій страховій компанії. Це абсолютно автономний продукт.

Огляд авто (з фотографуванням та відеофіксацією) можна зробити без візиту в офіс — онлайн, через мобільний застосунок MyARX. Отримані фото та відеофайли погоджуються у страховій компанії, потім можна придбати поліс.

MyARX корисний ще й тим, що там можна зберігати усі свої страхові договори, а також договори родини. У застосунку зручно спілкуватися з компанією, купувати нові договори, слідкувати за просуванням своєї справи, і все це працює навіть офлайн. Застосунок можна легко завантажити на Iphone та Android і контролювати свої страхові питання за допомогою смартфону.

ARX є надійною страховою з 29 річною історією, кожного дня сплачує клієнтам понад 5 млн грн страхових відшкодувань. Тож можна бути впевненим, що поліс КАСКО "Залізний купол"забезпечить захист від зайвих витрат у разі пошкодження авто.