В спортклубі Порошенка "5 елемент" оголошуватимуть "санітарну перерву" та дзвонитимуть нардепам після появи ТЦК, - експерт

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В мережу виклали інструкцію як діяти в разі візиту ТЦК для персоналу фітнес-клубу "5 елемент", який пов’язують з Петром Порошенком. В інструкції нібито наголошується на необхідності уникати контактів із представниками ТЦК та викликати нардепів в разі їх візиту. Про це повідомляє політичний експерт Світлана Кушнір, передає "УНІАН".

"Сьогодні в мережі з’явився скрін повідомлення адміністрації "5 елементу". Це лютий треш! Окрім інструкцій куди кому ховатися, є скріпт для чергового адміністратора. Отже, якщо прийдуть вручати повістки, адмін має видати співробітникам ТЦК наступне: "Зараз ви блокуєте роботу закладу. Це власність народного депутата України, який допомагає ЗСУ. "5 елемент" та його відвідувачі також допомагають ЗСУ. Блокуючи роботу — ВИ БЛОКУЄТЕ ДОПОМОГУ ЗСУ! прошу покинути заклад!", — пише Світлана Кушнір.

Кушнір також звертає увагу на те, що в інструкції зазначена необхідність терміново повідомити народних депутатів про візит ТЦК.

"Якщо прийдуть з ТЦК, у "5 елементу" є віп-охорона – "закріплені" народні депутати, які по дзвінку прилетять з Ради до клубу і допоможуть відбитися від повісток мажорам та заможним відвідувачам?", — пише політичний експерт.

Як повідомлялось раніше, в "5 елементі" заявили журналістам, що працівників ТЦК нібито пускатимуть тільки до ресторану та салону краси, а в сам фітнес-клуб не пустять. Ще згодом у каналі "5 елементу" в телеграм з’явилося повідомлення про можливість візиту до клубу представників ТЦК та про те що клієнти будуть про це попереджені.